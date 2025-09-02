În anumite situații, filmările realizate cu dashcam pot fi folosite ca probe atunci când șoferul nu are nicio vină într-un accident sau pentru depunerea unei plângeri la poliție.

Totuși, există riscul ca aceste imagini să încalce dreptul la viață privată al celorlalți participanți la trafic. Până în anul 2020, Autoritatea pentru Protecția Datelor din Austria considera că dashcam-urile reprezintă o formă de supraveghere invazivă și, prin urmare, nu erau permise. Între timp, regulile s-au flexibilizat, iar acum se face o analiză de interes pentru fiecare caz în parte.

Filmările sunt permise doar dacă există un interes legitim, cum ar fi documentarea unui accident. Principiul de bază este „datensparsamkeit”, adică înregistrarea doar a minimului necesar. Acest lucru presupune utilizarea unei rezoluții cât mai mici, limitarea cadrului la zona imediată din jurul mașinii și ștergerea automată a înregistrărilor, păstrându-se doar cele relevante pentru un incident. Practica de a arhiva toate drumurile pentru „orice eventualitate” este greu de justificat legal, conform FutureZone.

Publicarea filmărilor pe platforme precum YouTube sau Facebook este o zonă sensibilă. Din momentul în care imaginile sunt făcute publice, ele ies din sfera privată și intră sub incidența unor reguli mai stricte. Dacă scopul este de a expune sau umili alți șoferi, publicarea nu este permisă. Pentru a fi respectată legea, fețele persoanelor și numerele de înmatriculare trebuie blurate. În schimb, postarea unor clipuri de vacanță cu peisaje și trafic obișnuit poate fi acceptată, atâta timp cât nu este afectată viața privată a altora.

O altă situație interesantă o reprezintă camerele false, montate doar pentru a descuraja eventualii infractori. În acest caz, nu există procesare de imagini și, prin urmare, nu apare o problemă legată de protecția datelor. Totuși, instanțele au subliniat că și simpla impresie de supraveghere permanentă poate genera conflicte, mai ales în relațiile de vecinătate.

Cele mai mari dificultăți apar atunci când filmările sunt folosite într-un proces civil sau penal. În astfel de situații, Autoritatea pentru Protecția Datelor poate deschide o investigație pentru a verifica dacă interesul invocat de șofer este unul legitim.

Recomandarea specialiștilor este ca dashcam-urile să fie folosite cu prudență și echilibru: să nu filmeze permanent, să nu fie folosite pentru expunerea altor șoferi și să nu stocheze imaginile mai mult decât este necesar.