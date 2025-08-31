Codul Rutier ne spune că la examenul pentru permis, polițistul care te testează nu are voie să ceară manevre ilegale. Evaluarea trebuie să se facă în trafic real, respectând regulile. Manevre pe care nu trebuie să le ceară examinatorul:

Să treci pe roșu;

Să depășești pe linie continuă sau în zone interzise;

Să nu acorzi prioritate pietonilor;

Să mergi pe contrasens;

Să faci întoarceri în locuri interzise;

Să oprești sau să stai în locuri interzise;

Să mergi cu viteză peste limită;

Să conduci fără centură;

Să folosești telefonul fără hands-free;

Să blochezi intersecții intenționat.

Atenție! Dacă ți se cere să faci ceva ilegal, ai dreptul să refuzi. Exemple: polițistul nu poate să ceară să intri pe o stradă unde accesul e interzis sau să conduci fără centură. Dacă tot primești o comandă ilegală, poți refuza fără probleme.

1. Mașina de examen

Trebuie să fie din categoria pentru care dai examenul (ex: B, C, D) și să respecte caracteristicile din lege.

Trebuie să aibă: Dublă comandă la frână și ambreiaj (numai frână la automată, motociclete nu au). Oglinzi pentru examinator și candidat. Pe mașină trebuie să scrie vizibil “EXAMEN” . Certificat RAR pentru pregătirea practică. ITP valabil . Echipamente de iarnă, dacă e nevoie. Asigurare pentru daune aduse altora sau persoanelor din mașină.

Dacă mașina nu respectă aceste reguli, nu se poate folosi la examen.

Persoanele cu handicap folosesc mașini adaptate nevoilor lor.

În timpul examenului, mașina și remorca nu trebuie încărcate.

Ce trebuie să faci înainte de condus?

Verifică vizual: anvelope, lumini, semnalizare, catadioptri, trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător.

La remorcă/vehicule mari: verifică modul de încărcare, fixarea încărcăturii, mecanismul de cuplare și frânele.

Verifică bordul: direcție, frână, lumini, ștergătoare, avertizor sonor.

Ajustează scaunul, centurile și oglinzile.

Asigură-te că ușile sunt închise și frâna de mână e eliberată.

Manevre speciale testate (siguranța circulației)

Pentru categoriile B și B1:

Mers înapoi drept sau cu viraj, în locuri permise.

Întoarcere.

Parcare și reluarea mersului (în față sau înapoi, pe teren drept sau în pantă).

Frânare cu oprire precisă (oprirea de urgență este opțională).

Pentru categoriile BE și Tr:

Cuplarea/decuplarea remorcii.

Mers înapoi pe curbă prestabilită.

Parcare sigură pentru încărcare/descărcare.

Pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb, Tv și subcategorii:

Verificări tehnice mai detaliate: suspensie, roți, rezervor aer, uși, echipamente siguranță.

Manevre cu remorcă și parcare pentru încărcare/descărcare sau pentru urcarea/coborârea pasagerilor.

Comportament în trafic