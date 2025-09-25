„Când ar trebui să pornesc centrala?” – aceasta este întrebarea care revine în gândurile multor oameni încă din luna septembrie, pe măsură ce temperaturile încep să scadă și primele adieri reci se simt în casă. Chiar dacă fiecare percepe frigul în mod diferit, specialiștii avertizează că amânarea pornirii încălzirii poate aduce probleme serioase. De la apariția mucegaiului și umezelii nedorite până la riscuri pentru sănătate, precum răcelile sau alte afecțiuni respiratorii, neglijarea încălzirii locuinței poate avea consecințe neașteptate.

Experții recomandă ca temperatura din casă să nu scadă niciodată sub 16°C. Sub acest prag, mucegaiul se instalează mult mai ușor, mai ales în clădirile vechi sau slab izolate, unde pierderile de căldură sunt mai mari. Totodată, confortul termic și starea de bine depind și de camerele individuale, care necesită temperaturi diferite:

Sufrageria, locul unde petrecem cea mai mare parte a timpului, ar trebui să fie în jur de 20°C;

Dormitorul, unde corpul se odihnește, poate fi mai răcoros, aproximativ 17°C;

Bucătăria necesită o temperatură medie de 18°C, suficientă pentru confort fără a risipi energie;

Baia, unde igiena și relaxarea sunt importante, trebuie să fie cea mai caldă, între 21 și 22°C.

Momentul exact când trebuie pornită centrala depinde însă și de tipul locuinței. În apartamentele vechi, nerenovate, încălzirea devine necesară chiar și atunci când temperaturile exterioare scad la 15–17°C. Clădirile mai noi, construite după 1995, oferă o izolare mai bună, astfel încât căldura poate fi pornită la temperaturi mai joase, între 12 și 15°C. În cazul caselor pasive, foarte bine izolate, rezistența la frig este mare, iar încălzirea poate fi amânată până când termometrul scade la 9–11°C.

Aceste valori sunt orientative, însă reprezintă un ghid util pentru a menține locuința confortabilă și sănătoasă, evitând astfel problemele generate de frig, umezeală și mucegai.

Confortul și sănătatea locuinței nu depind doar de căldura din camere, ci și de nivelul corect al umidității. Aceasta joacă un rol esențial în menținerea unui mediu sănătos și plăcut, influențând atât starea clădirii, cât și sănătatea celor care locuiesc în ea. Umiditatea prea ridicată, peste 60%, creează condiții ideale pentru apariția mucegaiului și a igrasiei, care pot deteriora pereții, mobila și obiectele din casă. În același timp, umiditatea prea scăzută, sub 40%, usucă aerul și favorizează apariția răcelilor, a infecțiilor respiratorii și a altor probleme de sănătate, cum ar fi iritațiile căilor respiratorii sau uscăciunea pielii.

Specialiștii recomandă ca nivelul optim de umiditate să fie în jur de 50%, considerat echilibrat pentru confortul locuinței și pentru protecția sănătății. Această valoare menține aerul plăcut și previne atât mucegaiul, cât și efectele negative ale aerului prea uscat. Umiditatea poate fi măsurată cu ajutorul unui higrometru, un dispozitiv simplu, ușor de folosit și accesibil ca preț.

Prin controlarea atentă a umidității, alături de menținerea unei temperaturi corecte, poți transforma locuința într-un spațiu confortabil, sănătos și sigur pe tot parcursul anului.

Cea mai bună metodă pentru a preveni mucegaiul este aerisirea corectă. Geamurile trebuie deschise complet pentru câteva minute, de mai multe ori pe zi, mai ales când afară este frig. Cu cât aerul de afară este mai rece, cu atât aerisirea trebuie să fie mai scurtă, dar mai frecventă.