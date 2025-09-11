Pentru a răspunde nevoilor industriei de construcții, dar și organizatorilor de evenimente sau operatorilor din industria medicală, compania a dezvoltat o divizie dedicată închirierii de soluții și echipamente de tratare a aerului – de la umidificatoare, dezumidificatoare, tunuri de căldură, până la soluții profesionale de ventilație, aparate de evacuare a prafului, măsurarea umidității, etc.

Inclusiv consumatorii fizici pot beneficia de serviciul de închiriere, dacă doresc să testeze un produs înainte de a-l cumpăra (rent-to-buy). Am stat de vorbă cu Florin Cordiș, Director General Lifeart Distribuție, despre soluțiile existente la ora actuală și beneficiile închirierii de echipamente.

Avantaje competitive în industria de construcții

Industria construcțiilor din România este în plină expansiune, o confirmă și datele Institutului Național de Statistică. În prima jumătate a anului 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 5,9% (ca serie brută) și cu 6,5% (ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi sezonalitate), față de aceeași perioadă a anului 2024.

„Companiile de construcții trebuie să livreze mai repede, mai sigur și mai eficient. În același timp, costurile ridicate ale echipamentelor, piața imprevizibilă și cerințele tot mai stricte de calitate și siguranță îi fac pe constructori să caute alternative. Închirierea echipamentelor s-a transformat astfel dintr-o opțiune într-o necesitate și, totodată, un confort. Prin oferirea unui pachet complet și complex, închirierea de echipamente profesionale, consultanță tehnică și intervenții rapide, Lifeart contribuie la reducerea pierderilor și la creșterea eficienței pe șantier. Faptul că acestea sunt extrem de utile o confirmă clienții companiei noastre, printre care se numără nume importante din piață precum c, A&D Pharma sau Bog’Art”, declară Florin Cordiș.

Umiditatea, inamicul invizbil ce blochează lucrările

Fie că vorbim despre o șapă proaspăt turnată, un perete tencuit sau o pardoseală abia montată, umezeala este un factor care poate opri întregul șantier. Dacă nu este controlată la timp, aceasta duce la întârzieri mari, compromite finisajele și poate provoca apariția mucegaiului. Din fericire, poate fi combătută prin dezumidificatoare profesionale care accelerează procesul de uscare.

Printre principalele beneficii ale dezumidificatoarelor se numără:

faptul că elimină umiditatea reziduală din șape și pereți, lucru care garantează că materialele ulterioare nu se vor umfla sau crăpa, scăpând astfel constructorul de reclamații și costuri ulterioare

rapiditatea – în termen de câteva zile se poate finaliza lucrarea versus săptămâni sau chiar luni de uscare naturală!

economie – este mult mai ieftin să usuci un imobil decât să repari succesiv daunele rezultate de-a lungul timpului

profesionalism – Lifeart oferă chiar și un Certificat de uscare, care atestă uscarea imobilului dar și nivelul de profesionalism al cosntructorului

Aceste echipamente permit constructorilor să finalizeze lucrările la timp, evitând costurile suplimentare generate de întârzieri.

Lucrări pe șantier iarna? Acum nu mai sunt o problemă!

Sezonul rece nu trebuie să fie un obstacol pentru proiectele în construcții. La temperaturi scăzute, materialele nu se usucă corespunzător, ceea ce poate amâna lucrările de finisaj și poate compromite calitatea. Tunurile de căldură pe motorină și aerotermele monofazate și trifazate asigură condițiile optime de temperatură, accelerând uscarea materialelor și menținând șantierul funcțional chiar și iarna.

„Unul din echipamentele preferate de clienții Lifeart Rentals este sistemul de încălzire pe motorină Heylo K160R. Cu o capacitate calorică de 160Kw, debit de aer – 12767 m³/h, consum motorină de 17 l/h și capacitate rezervor de 400 l, acest sistem permite firmelor de construcții să lucreze în ritmul planificat, respectând termenele, în loc să aștepte luni de zile pentru condiții mai bune”, adaugă Florin Cordiș.

Praful, un pericol invizibil pentru echipă

Praful de pe șantier nu este doar incomod, ci și un pericol real pentru sănătatea echipei. De asemenea, este obligatoriu conform legii europene în vigoare să existe un sistem de colectare a prafului rezultat din șantiere! Silicea cristalină respirabilă, prezentă în multe materiale de construcții, este o problemă majoră de sănătate, iar lipsa controlului poate aduce sancțiuni severe.

Lifeart Rentals oferă cu soluții profesionale de ventilație și exhaustare, echipate cu filtre HEPA, care elimină particulele nocive și asigură un mediu de lucru sigur. Cu aceste echipamente, muncitorii lucrează în condiții sănătoase, iar compania respectă toate normele de securitate și protecția muncii.

Ventilatoarele și aparatele pentru evacuarea prafului au o rată de evacuare de până la 7560 m³/h. Cu cât volumul de aer circulat este mai mare, cu atât ventilatorul poate evacua mai mult praf într-un interval scurt, fiind eficient pentru lucrări mari.

Energia care ține șantierul în mișcare

Un alt factor critic pentru multe șantiere este lipsa unui branșament electric stabil. Generatoarele și soluțiile de energie temporară oferite acoperă această nevoie, furnizând alimentarea sigură și continuă a echipamentelor. Pentru proiectele urbane sau pentru zonele unde zgomotul și emisiile sunt strict reglementate, Lifeart pune la dispoziție soluții hibride și eficiente energetic. Astfel, activitatea nu se oprește, iar echipa are siguranța că dispune permanent de resursele necesare pentru a lucra.

Avantajele închirierii echipamentelor

Achiziția de echipamente poate fi costisitoare și, de multe ori, acestea sunt utilizate doar în anumite faze ale proiectelor. Depozitarea acestora, dar mai ales întreținerea corectă și reparațiile, pot reprezenta un cost neașteptat mare, iar fără o mentenanță adecvată, echipamentele pot crea probleme și frustrări, întârzieri sau chiar accidente cu urmări serioase.

Cu o gamă completă de echipamente moderne, de la dezumidificatoare și tunuri de căldură, până la ventilatoare, umidometre și generatoare de curent, Lifeart Rentals este partenerul firmelor de construcții. Mai mult decât atât, compania oferă servicii de consultanță și intervenții rapide în caz de urgență, inclusiv după inundații, precum și mentenanță și service complet. Constructorii scapă de grija întreruperilor și se pot concentra pe ceea ce contează cu adevărat: finalizarea proiectului.

Nu doar industria de construcții beneficiază însă de avantajele închirierii de echipamente de tratare a aerului, ci și organizatorii de evenimente, unitățile medicale, laboratoarele etc.

Partener în tratarea aerului pe șantier, acasă sau la evenimente

Cu o experiență de peste 18 ani în tratarea aerului și controlul umidității, Lifeart Distribuție oferă soluții profesionale prin trei linii de business: Lifeart Shop (produse pentru acasă și industrie), Lifeart Rentals (închiriere și mentenanță echipamente), Lifeart Events (climatizare mobilă pentru evenimente). De-a lungul anilor, Lifeart a fost partener tehnic pentru unele dintre cele mai mari evenimente din România, inclusiv, UNTOLD, Neversea, Cold Play, concert Metallica, Sumer Well, concert Ed Sheran, Beach Please, contribuind la confortul participanților prin soluții personalizate de climatizare.

În portofoliul companiei se regăsesc și brandurile Mursec ECO – soluție ecologică, non-invazivă pentru stoparea definitivă a umezelii ascensionale din pereți, destinată restaurării clădirilor afectate (importator exclusiv în România din 2023) și AirYourWay – echipamente robuste, portabile și eficiente energetic pentru medii industriale sau sensibile (precum restaurare culturală, laborator sau construcții).