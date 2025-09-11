Începând cu 15 septembrie, județele Sibiu și Mureș sunt implicate în exercițiul MOBEX SB-MS-25, organizat de Ministerul Apărării Naționale. Acesta urmărește testarea pregătirii populației, a economiei și a teritoriului pentru situații de apărare. Activitățile sunt coordonate împreună cu mai multe instituții naționale, inclusiv Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Exercițiul are scopul de a asigura funcționalitatea unităților militare și cooperarea eficientă între militari și rezerviști.

Exercițiul de mobilizare vizează completarea cu personal și tehnică a unităților militare din județele Sibiu și Mureș. Rezerviștii care locuiesc în aceste județe vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați. Ei vor participa la activități specifice de instruire și evaluare, menite să consolideze coeziunea între cadrele active și cele în rezervă.

„Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire” precizează MApN.

Aceste exerciții urmăresc și evaluarea funcționării structurilor locale și a capacității operatorilor economici de a răspunde cerințelor de apărare. Activitățile se desfășoară conform legislației specifice, precum Legea nr. 477/2003 și Legea 446/2006 privind pregătirea populației și a teritoriului pentru apărare.

Exercițiile din județele Sibiu și Mureș nu sunt primele de acest tip. Activități similare au fost organizate aici în 2012, iar la nivel național au avut loc în mai 2025 în Teleorman, Giurgiu și Olt. Experiența acumulată în cadrul acestor exerciții permite o mai bună coordonare a mobilizării și instruirii personalului militar.

Pe 17 septembrie, o secvență de instruire va avea loc în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu. Aceasta va implica rezerviști și personal militar activ, concentrându-se pe activități practice și simulări de coordonare în teren. Ministerul Apărării subliniază că exercițiul nu are legătură cu conflictele regionale.

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități care, reiterăm, au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor interesați să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”.

Informațiile oficiale sunt disponibile permanent, iar autoritățile insistă asupra consultării acestora înainte de a prelua date din surse neconfirmate. Exercițiul include atât activități de mobilizare a personalului, cât și evaluarea resurselor și infrastructurii locale pentru situații de urgență.

Aceste măsuri sunt menite să garanteze că mobilizarea și antrenamentele se desfășoară în siguranță și cu respectarea procedurilor legale. Publicul este invitat să urmeze recomandările autorităților și să evite interpretările nefondate.

Paralel cu MOBEX SB-MS-25, NATO organizează un exercițiu amplu în România, implicând aproximativ 5.000 de militari. Antrenamentul simulează scenarii de atac asupra unui stat membru și include cooperarea între forțele române și aliați din Franța, Belgia, Spania, Luxemburg și Portugalia.

Vehiculele blindate și tancurile vor fi prezente în mai multe zone din țară, iar primele trupe străine vor sosi începând de luni. Exercițiile se vor desfășura în unități militare din Cincu, Bogata, Smârdan și Capu Midia, acoperind sectoare strategice ale granițelor românești.

Participarea militarilor străini aduce și tehnică specializată, inclusiv transportoare blindate, tancuri și lansatoare de rachete. Aceștia vor rămâne în România până la sfârșitul lunii noiembrie, perioadă în care vor avea loc multiple antrenamente pentru ridicarea nivelului de pregătire a forțelor aliate.

Grupul de luptă de la Cincu va fi ridicat la nivel de brigadă, pregătindu-se pentru găzduirea a aproximativ 5.000 de militari în caz de urgență. Ulterior, NATO urmărește ridicarea acest