Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției de Informații și Relații Publice a MApN, a explicat că ordinele de chemare sunt parte a unui proces normal și legal de actualizare a bazei de date a rezerviștilor.

Acțiunea face parte din exercițiul de mobilizare și evaluare a rezervei care va avea loc între 12 și 20 octombrie 2025. Scopul este clarificarea situației militare a celor vizați, nu înrolarea efectivă în armată.

Colonelul a precizat că pot fi chemați atât cei care au făcut armata obligatorie până în 2007, cât și foști militari, polițiști sau cadre din alte instituții din sistemul național de apărare, trecuți în rezervă.

Rezerviștii chemați fac parte din rezerva operațională – o categorie de cetățeni care pot fi mobilizați în caz de necesitate.

„Aceste ordine sunt primite de cetățenii care figurează în rezerva operațională a MApN – cei care au efectuat stagiul militar obligatoriu până în 2007, precum și militari, polițiști și cei din alte instituții ale sistemului de apărare care au trecut în rezervă și se încadrează în vârsta de a fi prezenți în rezerva operațională. Nu e vorba doar de cetățenii care au făcut stagiul militar obligatoriu, pot fi chemați și rezerviști care provin din cadrele active”, a declarat Cristian Popovici la Digi24.

Printre motivele pentru care este necesară actualizarea datelor se numără:

modificarea buletinului sau a domiciliului,

probleme medicale care îi pot declara inapți,

sau schimbarea încadrării militare în funcție de vârstă și aptitudini.

Popovici a precizat că un cetățean poate primi cel mult trei astfel de chemări pe parcursul vieții. Chemarea nu implică recrutare sau mobilizare imediată, ci doar o zi de prezentare la unitatea militară, de obicei între orele dimineții și seara.

Colonelul Popovici a detaliat programul tipic al rezerviștilor în ziua prezentării:

Rezervistul se prezintă la unitatea militară indicată.

Participă la o sesiune de informare despre misiunile și structura unității.

Se poate desfășura o ședință de tragere și o sesiune de familiarizare cu echipamentele sau personalul activ.

Se acordă o masă caldă, iar activitatea nu durează mai mult de opt ore.

Legea prevede că angajatorii trebuie să acorde o zi liberă plătită salariaților care primesc ordin de chemare, în baza unei adeverințe emise de centrul militar județean.

„Odată ajunși la unitatea militară, participă cel mult o zi, de dimineața până seara, pe durata a 8 ore. De obicei (rezerviștii – n.r.) iau cunoștință cu unitatea respectivă și cu misiunile unității respective. Poate acum trei ani erau într-o unitate de infanterie, iar acum, din cauza vârstei, au fost mutați la o unitate logistică. Vede militarii activi de acolo, cunoaște comandantul, participă la o ședință de tragere, se familiarizează cu mediul de acolo”, a spus oficialul.

Reprezentanții Ministerului Apărării subliniază că această acțiune nu are legătură cu actualul context geopolitic sau cu vreo mobilizare militară reală.

Este un exercițiu de rutină, organizat periodic, pentru a verifica acuratețea datelor privind rezerva militară a României. Este similar cu actualizarea documentelor personale sau a fișei medicale într-un sistem public.