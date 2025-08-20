Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență prin care vrea să modifice codul administrativ și regulile pentru angajații plătiți din bani publici. Din cauza măsurilor actuale legate de buget și taxe, proiectul prevede următoarele:

Se opresc concursurile pentru posturi vacante , cu excepția celor pentru posturi speciale, trecute în planul de recrutare și promovare a funcționarilor publici pentru 2025-2026. Concursurile care au început deja și unde s-au afișat listele cu candidații eligibili vor continua.

pentru o perioadă limitată. Pentru unele posturi, există un termen de 30 de zile în care acestea pot fi ocupate prin transfer în interesul serviciului.

Interdicția privind transferurile va fi valabilă până la sfârșitul anului 2026.

Conform proiectului de lege, șefii instituțiilor publice unde există personal detașat trebuie să decidă dacă acei angajați pot rămâne în continuare acolo. Dacă da, trebuie să facă pașii legali pentru a-i transfera oficial pe posturile vacante unde au fost detașați, dar acest lucru trebuie făcut în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG.

„În contextul măsurilor fiscal bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la: Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026. Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ; Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor public pe o perioadă determinată; Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în nota de fundamentare.

Documentul spune că transferurile care sunt deja în desfășurare, în momentul în care intră în vigoare ordonanța, vor fi finalizate după regulile care erau valabile la data anunțului de transfer.

OUG are și reguli despre cum se poate cumula pensia cu salariul la stat:

Angajații plătiți din bani publici, care au primit decizie de pensionare (fie pensie normală, fie pensie specială sau militară), pot să continue să lucreze, dar doar cu acordul anual al angajatorului, până la vârsta de 70 de ani.

Pentru a rămâne în activitate, persoana trebuie să facă o cerere și să accepte suspendarea plății pensiei.

Dacă angajatul nu cere să continue sau dacă angajatorul nu este de acord, contractul de muncă sau raportul de serviciu încetează automat.