Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii. Documentul propune suspendarea plății pensiei pentru angajații care aleg să continue activitatea după pensionare, iar măsura va afecta în special funcționarii publici și militarii.

Excepții pentru medici și profesori ar putea fi discutate ulterior, în funcție de impactul asupra sistemului de sănătate și educație.

Proiectul de OUG prevede că, dacă un angajat are decizie de pensionare și decide să rămână la locul de muncă, dreptul său la pensie se suspendă. Astfel, acesta nu va putea încasa pensia în paralel cu salariul.

Totodată, angajații cu decizie de pensionare pot prelungi activitatea până la vârsta de 70 de ani, dar doar cu avizul conducerii instituției.

Măsura se aplică inclusiv militarilor și personalului contractual din instituțiile publice. În schimb, profesorii și medicii nu sunt incluși în forma actuală a proiectului, deși există discuții pentru excepții în aceste domenii.

Ministerele Sănătății și Muncii analizează deja posibilitatea unor derogări pentru a menține stabilitatea sistemului.

Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, momentan nu există excepții privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, iar documentul publicat de Ministerul Muncii se află încă în formă provizorie.

Guvernul estimează că măsura ar putea determina plecări din instituțiile de stat, mai ales în rândul funcționarilor care au depășit vârsta de pensionare. În prezent, cumulul pensiei cu salariul este permis, inclusiv pentru pensiile militare, atâta timp cât angajarea respectă cadrul legal.

Proiectul interzice, de asemenea, detașările. Ministerul Muncii a prevăzut un termen până la care miniștrii vor decide dacă persoanele detașate pot rămâne în instituțiile pe care le conduc. Aproximativ 10.000 de persoane cumulează pensia cu salariul, majoritatea fiind foști militari angajați contractual.

La Secretariatul General al Guvernului (SGG) lucrează 12 persoane care cumulează pensia cu salariul, iar salariile brute pentru 11 dintre acestea totalizează 128.076 lei. Identitatea beneficiarilor nu este dezvăluită oficial, dar datele din declarațiile de avere permit identificarea acestora prin inițiale.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) are 1.253 de persoane care cumulează pensia cu salariul, dintre care 720 în structuri centrale și 533 în Statul Major al Apărării. Sumele primite nu au fost comunicate, invocându-se secretul legal. Conform legii modificate în 2024, pensionarii pot fi angajați doar ca personal contractual, pe perioadă limitată.

La Senat, la începutul anului 2025, 17 persoane cumulau pensia cu salariul. La 1 iulie 2025, numărul a scăzut la 13 persoane, ca urmare a reducerii de personal dispusă de premierul Ilie Bolojan în perioada când a condus Senatul.

La Secretariatul General al Guvernului, mai multe persoane în funcții de consilier sau director încasează simultan salariu și pensie, provenind în special din instituții de forță. De exemplu, GGV, consilier superior, a primit în 2024 un salariu brut de 82.597 de lei, în timp ce pensia de la Casa de Pensii a SRI se ridică la 96.000 de lei anual. Pe lângă acestea, mai obține 3.600 de lei anual ca președinte de asociație de proprietari.

Un alt consilier superior, MIC, a încasat în același an un salariu net de 80.884 de lei și o pensie anuală de 144.432 de lei. Soția sa, MGM, este pensionară și angajată în mediul privat, cu o pensie de 4.299 de lei, iar cei doi copii minori au primit alocații de stat. Nivelul pensiilor sugerează că ambii soți provin din instituții de forță care permit pensionarea înainte de vârsta de 50 de ani.

PS, angajat o perioadă mai scurtă în 2023, a încasat 26.400 de lei de la SGG și o pensie de 84.000 de lei. SV a primit venituri de la mai multe instituții și companii, printre care SGG (44.924 de lei), Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (37.071 de lei), SC ACET SA Suceava (76.908 de lei) și SC Parcuri Industriale Bucovina SA Suceava (18.000 de lei), pe lângă pensia de 50.000 de lei, cu un venit mediu lunar de aproximativ 18.000 de lei.

ZDC, tot consilier la SGG, a primit 36.861 de lei de la Secretariat, sumă care se adaugă pensiei de 118.080 de lei de la Casa de Pensii a MApN. SGD, director la SGG, nu are pensie, însă a încasat în 2024 venituri de la MApN și de la Secretariat. Salariul și solda de la MApN se ridică la 210.737 de lei, la care se adaugă 12.444 de lei pentru norma de hrană și 18.000 de lei compensație pentru chirie.

Premierul Bolojan a explicat că restricționarea cumulului pensiei cu salariul urmărește atât eficiența bugetară, cât și evitarea problemelor morale legate de ocuparea posturilor publice de persoane deja pensionate.

Legea actuală permite cumulul pentru toate tipurile de pensii, cu excepțiile prevăzute pentru pensia de urmaș sau pensia anticipată.

Guvernul intenționează ca interdicția să fie aplicată treptat, pentru a evita perturbarea funcționării instituțiilor publice și pentru a asigura un cadru legal clar.