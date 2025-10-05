Campania de colectare a deșeurilor periculoase menajere este dedicată utilizatorilor casnici din municipiul Sibiu. În perioada 6–10 octombrie 2025, zece puncte publice de colectare mobilă vor fi amplasate în diferite cartiere ale orașului, unde cetățenii pot aduce deșeurile între orele 9:00 și 17:00.

Punctele vor staționa o singură zi în fiecare zonă, fiind supravegheate de reprezentanții SC Soma SRL, care vor asigura colectarea în condiții de siguranță. Colectarea se face gratuit, iar locuitorii sunt încurajați să participe pentru a evita aruncarea acestor materiale în deșeurile obișnuite, unde pot provoca poluare gravă sau reacții chimice periculoase.

Reprezentanții operatorului de salubritate atrag atenția că deșeurile periculoase provenite din gospodării sunt adesea ignorate sau aruncate greșit, deși conțin substanțe nocive. Campania de colectare are scopul de a educa populația și de a oferi o soluție sigură și accesibilă pentru eliminarea acestor materiale.

Între 6 și 10 octombrie, punctele mobile vor acoperi toate cartierele mari ale Sibiului. Acestea vor fi prezente, printre altele, în zonele Hipodrom, Ștefan cel Mare – Vasile Aaron, Lazaret – Gușterița, Centru – Gară, Terezian, Țiglari, Turnișor, Ștrand și Valea Aurie.

De exemplu, în prima zi, luni, 6 octombrie, sibienii vor putea preda deșeurile la punctele din Str. Gorăslău (zona Hipodrom) și Str. Ghe. Țițeica (spatele complexului Ștefan cel Mare). În zilele următoare, punctele se vor muta treptat în celelalte cartiere, până vineri, 10 octombrie, când campania se va încheia în zonele Hipodrom – Cireșica și Valea Aurie – Școala nr. 25.

Cartier / Zonă Locație / Adresa Ziua colectării Interval orar Hipodrom Str. Gorăslău, Bl. 2 – Bl 4 Luni, 06.10.2025 9:00-17:00 Ștefan cel Mare / V. Aaron Str. Ghe. Țițeica – Str. Măgura / (în spatele complexului Ștefan cel Mare) Luni, 06.10.2025 9:00-17:00 Lazaret / Gușterița Str. Calea Gușteriței – Str. Podului (sub viaduct) Marți, 07.10.2025 9:00-17:00 Centru / Gară Str. Regele Ferdinand – în spatele Autogării Transmixt Marți, 07.10.2025 9:00-17:00 Terezian Str. Târgul Cailor Miercuri, 08.10.2025 9:00-17:00 Țiglari Str. Țiglarilor (complex Țiglari) Miercuri, 08.10.2025 9:00-17:00 Turnișor Calea Turnișorului (lângă calea ferată) Joi, 09.10.2025 9:00-17:00 Ștrand Str. Sălajului (Dispensar) Joi, 09.10.2025 9:00-17:00 Valea Aurie Str. Sibiel (Școala nr. 25) Vineri, 10.10.2025 9:00-17:00 Hipodrom Str. Arieșului (în spatele complexului Cireșica) Vineri, 10.10.2025 9:00-17:00

În categoria deșeurilor periculoase menajere intră toate materialele cu compuși chimici care pot polua mediul sau pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. Printre acestea se numără:

– bateriile și acumulatorii uzați;

– medicamentele expirate;

– agenții de spălare și curățare;

– uleiurile, lichidele de frână și lubrifianții;

– pesticide, insecticide și îngrășăminte chimice;

– lacuri, vopsele, diluanți, cleiuri și adezivi;

– doze de spray și recipiente sub presiune;

– deșeuri cu conținut de mercur;

– materiale textile contaminate sau ambalaje murdare de substanțe toxice.

Aceste tipuri de deșeuri nu trebuie aruncate la gunoiul menajer, deoarece pot contamina solul, apele subterane și aerul, explică organizatorii.