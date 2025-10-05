Președintele rus Vladimir Putin a transmis un semnal de avertizare către Washington, afirmând că furnizarea de rachete Tomahawk către Kiev ar cauza ruptura relațiilor dintre Moscova și Washington.

Într-un material video difuzat duminică, 5 octombrie, de postul public de televiziune din Rusia, Putin a spus că o livrare de Tomahawk-uri Ucrainei, folosite pentru lovituri la mare distanță în interiorul teritoriului rus, ar conduce la prăbușirea legăturilor bilaterale, potrivit Reuters.

Liderul de la Kremlin a insistat, de asemenea, că operarea rachetelor Tomahawk necesită implicarea directă a personalului militar american și a avertizat că o astfel de livrare ar declanșa o „nouă etapă calitativă de escaladare”.

„Aceasta va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”, a afirmat Putin.

În Washington se evaluează solicitarea venită din partea Kievului privind rachetele Tomahawk. The Wall Street Journal relata săptămâna trecută că SUA ar putea oferi Ucrainei informații cu privire la ținte energetice din Rusia, cu rază lungă de acțiune. De asemenea, se ia în calcul posibilitatea furnizării unor rachete capabile de astfel de atacuri, dar vicepreședintele american JD Vance a precizat că decizia finală aparține președintelui Trump.

Surse Reuters au menționat totuși că inițiativa ar putea fi dificil de pus în practică, deoarece stocurile disponibile sunt destinate, în principal, Marinei SUA și altor utilizări.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri.

În contextul unei noi serii de atacuri aeriene majore asupra Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a cerut închiderea completă a spațiului aerian al țării și solicită sprijinul SUA și al Europei pentru a face față „terorismului aerian” coordonat de Moscova.

Zelenski s-a adresat comunității internaționale printr-un mesaj publicat pe platforma X, prezentând un bilanț după bombardamentele nocturne asupra mai multor regiuni. El a explicat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a desfășurat un atac combinat masiv, utilizând o varietate de arme, de la drone la rachete de croazieră.

„Noaptea trecută, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei – peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Rușii au lovit cu rachete de croazieră, ‘shaheds’ și Kinzhals, printre altele”, a declarat Zelenski.

Regiunile vizate de atacuri includ Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa și Kirovohrad. Conform primelor estimări, atacurile au provocat moartea a cel puțin cinci persoane și rănirea a aproximativ zece.