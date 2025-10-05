Vladimir Putin a menționat că Rusia a observat semne de pregătire din partea unor state pentru reluarea testelor nucleare, precizând că țara sa va răspunde în oglindă dacă un astfel de pas va fi făcut de către Occident. Ultimul test nuclear realizat de Uniunea Sovietică a avut loc la 24 octombrie 1990, iar Moscova ar putea repeta acțiunea după 35 de ani de pauză.

Situația a fost analizată de specialiști în securitate din Moscova, care consideră că Rusia se apropie tot mai mult de reluarea testelor cu bombă nucleară. Expertul militar Dmitri Stefanovici a atras atenția că președintele rus ar putea decide în curând efectuarea unui test la fostul poligon sovietic din arhipelagul arctic Novaya Zemlya. Conform informațiilor publicate de presa britanică, inclusiv de Mirror, situl ar fi complet pregătit pentru o eventuală reluare a testelor, în cazul în care va fi emis ordinul oficial.

Directorul instalației de testare, contraamiralul Andrei Sinitsyn, a confirmat că baza de la Novaya Zemlya este operațională și pregătită pentru un nou test nuclear. El a declarat că infrastructura, laboratoarele și personalul sunt în stare de funcționare, iar activitatea de testare ar putea fi reluată oricând, dacă se primește aprobare politică. Potrivit surselor militare, această disponibilitate arată că Rusia își menține capacitatea de a desfășura teste la scară largă, în ciuda pauzei de peste trei decenii.

Unii oficiali și experți militari de linie dură îl îndeamnă pe Putin să efectueze un test nuclear ca semnal ferm adresat Occidentului, pentru a demonstra că Moscova nu intenționează să cedeze în privința Ucrainei. În schimb, alți specialiști, precum Dmitri Stefanovici, susțin că nu există motive tehnice pentru reluarea testelor, deoarece Rusia deține deja tehnologia necesară pentru verificarea focoaselor nucleare fără a fi nevoie de explozii reale.

Acesta a explicat că noua generație de specialiști din complexele de arme nucleare ar putea exercita presiuni în direcția reluării testelor, însă decizia ar fi una politică, nu tehnică. Potrivit expertului, Rusia dispune de echipamente sofisticate și tehnologii moderne care permit verificarea și întreținerea arsenalului nuclear fără reluarea experimentelor de la sol.

„Politica militară este gata să reia activitățile de testare la scară largă. Este complet gata. Laboratorul și instalațiile de testare sunt gata. Personalul este gata. Dacă se dă ordinul, vom începe testarea în orice moment”, a declarat contraamiralul Andrei Sinitsyn, directoul fostului sit arctic sovietic din arhipelagul Novaya Zemlya, coform MSN.

Poligonul de la Novaya Zemlya are o semnificație istorică majoră pentru programul nuclear sovietic. În timpul Războiului Rece, acolo a fost detonată celebra „Bombă a Țarului”, cea mai puternică armă nucleară testată vreodată, la 30 octombrie 1961. Evenimentul a marcat un moment definitoriu în cursa înarmării nucleare dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică.

„Odată ce o nouă generație preia poziții de conducere în cadrul complexelor de arme nucleare, aceste discuții se vor intensifica. (…) Avem tehnologia și mașinile extrem de scumpe care ne permit să verificăm focoasele fără teste reale. Mă tem că în următorii 10 sau 15 ani, argumentele tehnice vor fi cele care vor domina”, a spus specialistul militar Dmitri Stefanovici.

În același context, Vladimir Putin a reiterat oferta Rusiei către Statele Unite privind prelungirea pentru încă un an a ultimului tratat de control al armelor nucleare aflat în vigoare – Noul Tratat START, semnat în 2010. Documentul limitează fiecare dintre cele două puteri la maximum 1.550 de focoase nucleare desfășurate și 700 de rachete și bombardiere strategice active.

Deși liderul rus a recunoscut dificultățile din dialogul cu Washingtonul, el a precizat că viitoarele negocieri trebuie să țină cont de noile capabilități militare ale Rusiei. Printre acestea se numără racheta strategică denumită Oreshnik, un sistem de armament modern care, potrivit Moscovei, schimbă echilibrul forțelor în domeniul nuclear.