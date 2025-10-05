Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, urmează să fie audiat luni de un procuror din Grecia, după ce a fost reținut sâmbătă, 4 octombrie, în apropierea aeroportului din Salonic. Surse judiciare din Grecia au precizat că autoritățile suspectează o posibilă încercare de fugă a fostului edil, care este condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

Potrivit presei elene, reținerea a avut loc într-o parcare din vecinătatea aeroportului, în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare române.

În momentul intervenției, poliția a percheziționat mașina în care se afla Oprescu, folosind câini special antrenați, măsură care ar fi fost determinată de suspiciunea că fostul edil intenționa să părăsească Grecia (vezi aici detalii).

Ministerul Justiției din România a confirmat reținerea și a transmis că există o colaborare strânsă între autoritățile din cele două state pentru finalizarea procedurilor de extrădare. Instituția a precizat că în cursul săptămânii viitoare va fi transmis la Atena un raport detaliat privind condițiile de detenție din România, document necesar în astfel de proceduri.

Luni, procurorul grec care instrumentează cazul îl va întreba pe Sorin Oprescu dacă este de acord să fie extrădat în România. Dacă își dă consimțământul, extrădarea poate fi pusă rapid în aplicare, fostul edil urmând să fie escortat la București. În cazul în care refuză, procurorul va decide dacă va fi menținut în libertate sub control judiciar sau plasat în arest până la începerea procesului de extrădare.

Cazul va ajunge ulterior în instanță, iar judecătorii vor hotărî dacă aprobă cererea României. În situația unei decizii favorabile extrădării, Oprescu poate formula recurs la Curtea Supremă din Atena, ceea ce ar putea prelungi semnificativ durata procedurii. Surse judiciare estimează că procesul ar putea dura câteva săptămâni, în funcție de strategia de apărare.

Fostul primar este reprezentat de același avocat care, în 2022, i-a obținut un statut de azil medical în Grecia, pe baza unor probleme de sănătate grave, precum diabetul și suspiciunea de leucemie. Se estimează că aceste argumente vor fi reluate și de această dată, pentru a solicita amânarea sau anularea extrădării.

După condamnarea definitivă din 2022, Sorin Oprescu a fugit din România și s-a stabilit în Grecia, încercând să evite executarea pedepsei.

Deși autoritățile elene au respins anterior cererea de extrădare, invocând condițiile din penitenciarele românești, Ministerul Justiției anunță acum o nouă tentativă coordonată de readucere în țară a fostului edil.