Sorin Oprescu, audiat luni de procurorii greci după reținerea de lângă aeroportul din Salonic. Autoritățile elene investighează o posibilă tentativă de fugă pentru a evita extrădarea în România
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, urmează să fie audiat luni de un procuror din Grecia, după ce a fost reținut sâmbătă, 4 octombrie, în apropierea aeroportului din Salonic. Surse judiciare din Grecia au precizat că autoritățile suspectează o posibilă încercare de fugă a fostului edil, care este condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.
Potrivit presei elene, reținerea a avut loc într-o parcare din vecinătatea aeroportului, în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare române.
În momentul intervenției, poliția a percheziționat mașina în care se afla Oprescu, folosind câini special antrenați, măsură care ar fi fost determinată de suspiciunea că fostul edil intenționa să părăsească Grecia (vezi aici detalii).
Ministerul Justiției din România a confirmat reținerea și a transmis că există o colaborare strânsă între autoritățile din cele două state pentru finalizarea procedurilor de extrădare. Instituția a precizat că în cursul săptămânii viitoare va fi transmis la Atena un raport detaliat privind condițiile de detenție din România, document necesar în astfel de proceduri.
Ce se întâmplă dacă Oprescu nu își dă consimțământul pentru extrădare
Luni, procurorul grec care instrumentează cazul îl va întreba pe Sorin Oprescu dacă este de acord să fie extrădat în România. Dacă își dă consimțământul, extrădarea poate fi pusă rapid în aplicare, fostul edil urmând să fie escortat la București. În cazul în care refuză, procurorul va decide dacă va fi menținut în libertate sub control judiciar sau plasat în arest până la începerea procesului de extrădare.
Cazul va ajunge ulterior în instanță, iar judecătorii vor hotărî dacă aprobă cererea României. În situația unei decizii favorabile extrădării, Oprescu poate formula recurs la Curtea Supremă din Atena, ceea ce ar putea prelungi semnificativ durata procedurii. Surse judiciare estimează că procesul ar putea dura câteva săptămâni, în funcție de strategia de apărare.
Fostul primar este reprezentat de același avocat care, în 2022, i-a obținut un statut de azil medical în Grecia, pe baza unor probleme de sănătate grave, precum diabetul și suspiciunea de leucemie. Se estimează că aceste argumente vor fi reluate și de această dată, pentru a solicita amânarea sau anularea extrădării.
Precizările oferite de Ministerul Justiției de la București
După condamnarea definitivă din 2022, Sorin Oprescu a fugit din România și s-a stabilit în Grecia, încercând să evite executarea pedepsei.
Deși autoritățile elene au respins anterior cererea de extrădare, invocând condițiile din penitenciarele românești, Ministerul Justiției anunță acum o nouă tentativă coordonată de readucere în țară a fostului edil.
„Precizăm faptul că Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Oprescu Sorin Mircea, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.
La data emiterii mandatului față de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menționată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene.
În luna mai 2025, Biroul SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării.
În urma colaborării între autoritățile române și omologii eleni, numitul Oprescu Sorin Mircea a fost reținut, astăzi, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.
Rezultatul de astăzi reprezintă un succes al cooperării strânse dintre autoritățile din România și cele din Grecia și, totodată, o direcție fermă de implicare permanentă pentru aducerea în țară a persoanelor urmărite, în vederea executării pedepselor pe teritoriul statului nostru”, a transmis Ministerul Justiţiei sâmbătă seară.