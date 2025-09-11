Autoritățile federale și locale continuă să caute persoana responsabilă pentru asasinarea lui Charlie Kirk, activist de dreapta, într-un campus universitar din Utah. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de urmărire, autoritățile investigând toate pistele disponibile.

Cel mai probabil, atacatorul a acționat de la distanță, de pe un acoperiș, în timpul unui eveniment la care participau aproximativ 3.000 de persoane.

Kash Patel, directorul FBI, a anunțat că un bărbat aflat inițial în custodie a fost eliberat după interogatoriu.

„Subiectul aflat în arest a fost eliberat după un interogatoriu efectuat de forțele de ordine. Ancheta noastră continuă”, a scris Patel pe X.

Guvernatorul statului a caracterizat atacul drept „asasinat politic”, iar poliția federală coordonează o vânătoare de oameni pentru identificarea autorului. Investigația rămâne în desfășurare, iar autoritățile cer sprijinul publicului pentru orice informație relevantă care ar putea conduce la prinderea atacatorului.

Pe fondul acestor eforturi, experții avertizează că mobilizarea rapidă a grupurilor politice pe rețelele sociale poate complica situația.

Activista de extremă dreapta Laura Loomer a descris atacul fără dovezi ca fiind „omor profesionist”, iar jurnalistul de dreapta Matt Forney a comparat incidentul cu „incendiul Reichstagului american”.

Conspiraționistul Alex Jones și alți influenceri au transmis mesaje similare:

„Nu vă înșelați – suntem în război” sau „Acesta este război”.

Înainte de atac, polarizarea politică în Statele Unite era deja accentuată, iar violențele împotriva personalităților publice începuseră să se înmulțească. Actele de agresiune, fie ele motivate politic sau ideologic, erau deja un subiect de îngrijorare pentru autorități și experți.

Uciderea lui Kirk a amplificat aceste temeri, fiind surprinsă pe video și distribuită rapid pe rețelele sociale, ceea ce a dus la reacții imediate din partea ambelor tabere politice. Postările publicate de susținători ai stângii au inclus unele care sărbătoreau decesul, în timp ce dreapta a reacționat cu apeluri la răzbunare și socoteală politică.

Experții atenționează că o astfel de răspândire rapidă a mesajelor de ură poate alimenta un ciclu de violență și poate normaliza agresiunile împotriva adversarilor politici.

Robert Pape, profesor de științe politice la Universitatea din Chicago, a declarat:

„Observăm o politică mai radicalizată și un sprijin mai mare pentru violență decât în orice alt moment de când facem aceste studii în ultimii patru ani”.

În plus, incidente recente precum atacul asupra unei tinere refugiate ucrainene în Carolina de Nord au intensificat dezbaterea privind securitatea publică și folosirea forței de către autorități.

În mediul politic, asasinarea lui Charlie Kirk a generat declarații puternice și a provocat reacții imediate și puternice în mediul politic, liderii și comentatorii exprimându-și îngrijorarea față de escaladarea tensiunilor între tabere.

Newt Gingrich a afirmat că:

„Cred că avem un război civil cultural în desfășurare” și a subliniat diferențele profunde dintre partidele politice americane.

El a menționat că presiunea exercitată asupra societății de ciclurile politice recente a accentuat tensiunile și incertitudinile.

Sondajele arată că percepția violenței politice este prezentă în rândul ambelor tabere. Aproape 39% dintre democrați consideră justificată înlăturarea lui Trump prin forță, iar aproape un sfert dintre republicani susțin folosirea armatei pentru a reprima protestele împotriva agendei sale. Aceasta sugerează că extremismul politic nu este limitat la un singur spectru ideologic.

Experții precum Garen Wintemute avertizează că nu există o inevitabilitate în escaladarea violenței, dar subliniază importanța respingerii clare a atacurilor motivate politic:

„Trebuie să ne exprimăm clar respingerea violenței politice”.

După împușcare, reacțiile au variat de la rugăciuni și mesaje de condoleanțe până la apeluri directe la răzbunare. Podcasterul Benny Johnson a invitat adepții să „îngenuncheze și să se roage”, însă tonul s-a schimbat rapid când s-a confirmat decesul lui Kirk.

Jesse Watters, de la Fox News, a spus:

„Suntem bolnavi, suntem triști, suntem furioși și suntem hotărâți și vom răzbuna moartea lui Charlie așa cum și-ar dori Charlie să fie răzbunată”.

Aceste mesaje au fost însoțite de referiri la incidente anterioare de violență politică.

Pe platforme de extremă dreapta precum Patriots.win, limbajul a devenit extrem, incluzând mesaje precum:

„Începeți evenimentul de extincție a democraților”.

Conspiraționiști și lideri de opinie au amplificat aceste îndemnuri, accentuând riscul mobilizării unor grupuri bine organizate.