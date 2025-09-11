Terasele sunt, adeseori, un activ nevalorificat suficient. Așa că, citește mai departe care e investiția care aduce profit și despre închiderea teraselor cu sticlă în industria HoReCa.

De ce închiderea teraselor cu sticlă e o investiție strategică

Fiecare efort depus pentru îmbunătățirea activității în HoReCa aduce numeroase beneficii. Însă, asigurarea unui mediu confortabil și sigur pe terasă, pentru tot anul, poate fi considerată una dintre cele mai imediate și vizibile îmbunătățiri. Iată de ce:

Creștere directă a veniturilor – prin extinderea spațiului utilizabil în sezonul rece, capacitatea de servire poate crește cu până la 50%. Asta înseamnă mai multe mese ocupate și mai multe încasări, fără costuri suplimentare majore de operare. Flexibilitate tot anul – un sistem de sticlă permite ca terasa să fie folosită indiferent de condițiile meteo. Spațiul devine complet protejat iarna, dar păstrează lumina naturală și senzația de deschidere. Primăvara și vara, panourile pot fi deschise pentru o experiență clasică de terasă. Experiență premium pentru clienți – confortul termic și acustic contează. O terasă închisă cu sticlă în horeca oferă protecție împotriva frigului, vântului și zgomotului urban, ceea ce înseamnă o experiență mai plăcută pentru clienți și o fidelizare mai mare.

Exemple din industrie: investiții care au adus profit

„Trendul” în industrie devine, tot mai vizibil, amenajarea teraselor cu pergole retractabile și sisteme de sticlă moderne. Flexibilitatea locațiilor și libertatea confortabilă oferită clienților convinge tot mai mulți administratori sau proprietari din HoReCa să investească în astfel de sisteme:

Restaurante urbane : localurile care și-au închis terasele cu sisteme panoramice din sticlă au raportat o creștere semnificativă a rezervărilor pentru sezonul rece, inclusiv pentru evenimente private.

Cafenele și ceainării : odată cu crearea unor spații calde și luminoase, acestea și-au menținut traficul constant chiar și în lunile de iarnă, perioadă în care, în mod normal, scădea cu 30–40%.

Hoteluri și pensiuni : închiderea teraselor a permis organizarea de brunch-uri, cine festive sau evenimente corporate în spații care anterior nu erau utilizabile iarna.

Impact financiar și amortizare rapidă

O investiție în sisteme din sticlă pentru terase are un timp de amortizare scurt, de multe ori sub 12 luni, datorită veniturilor generate în perioada rece. Costurile cu întreținerea sunt minime, iar durata de viață a sistemelor este de ani de zile.

În plus, există beneficii indirecte: creșterea valorii locației, posibilitatea de a diversifica tipurile de evenimente găzduite și o imagine premium a brandului HoReCa.

Soluții moderne și adaptabile. De la pergole la sticlă glisantă All Seasons

Sistemele disponibile pe piață oferă multiple variante, de la panouri glisante tip sliding, până la sisteme electrice panoramice, cunoscute și sub numele de „ghilotină”. Acestea pot fi integrate în orice tip de proiect și oferă atât siguranță, cât și un design minimalist care se potrivește arhitecturii moderne.

Închiderea teraselor cu sticlă nu este doar o opțiune de confort, ci o strategie de business profitabilă. Pentru proprietarii și managerii din HoReCa, reprezintă una dintre cele mai sigure investiții pentru toamna și iarna care urmează.