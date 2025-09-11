Dragoș Pîslaru a anunțat joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că în cursul zilei de mâine planul este ca România să transmită oficial informarea prevăzută la articolul 21, legată de PNRR. El a precizat că, pe baza preacordului avut, a memorandumului adoptat în Guvern și a ultimelor discuții desfășurate pentru partea formală și de procedură, România va încărca în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând să obțină mai întâi aprobarea Comisiei și apoi pe cea a Consiliului.

Dragoș Pîslaru a explicat că a văzut declarația și că, în opinia sa, aceasta a scos în evidență un aspect absolut pozitiv, și anume faptul că, pe partea de fonduri nerambursabile, prin revizuire și prin măsurile luate, România nu va pierde bani.

El a adăugat că situația poate fi privită ca un pahar pe jumătate plin sau pe jumătate gol, partea plină fiind aceea că există un plan, că se știe ce proiecte trebuie implementate și că există fondurile necesare pentru realizarea lor.

Pîslaru a subliniat că, deși în spațiul public s-a vorbit mai ales despre câteva autostrăzi și spitale, este vorba de aproximativ 17.000 de proiecte răspândite în toată țara, o parte dintre ele deja finalizate, ceea ce face ca PNRR să devină, în următorul an, un exercițiu major al comunității și al societății românești.

„Am văzut declaraţia, declaraţia domniei sale cred că a scos în evidenţă un aspect absolut pozitiv, şi anume că pe partea de fonduri nerambursabile, prin revizuire şi prin toate măsurile pe care le-am luat, nu cred că vom pierde bani. Este, să spunem, aş pune invers, ştiţi cum e, când ai paharul jumătate plin, jumătate gol, poţi să te uiţi la partea plină sau la partea goală. Partea plină este că avem un plan, vom şti ce proiecte avem şi ne concentrăm pe ele, şi avem bani să le implementăm. Ca să înţelegem, în spaţiul public până acum s-a discutat de câteva autostrăzi, de câteva spitale. Discutăm de undeva la 17.000 de proiecte care sunt împrăştiate în toată ţara aceasta, o parte dintre ele deja finalizate, şi care practic transformă PNRR în următorul an de zile drept un exerciţiu major al comunităţii, al societăţii noastre”, a explicat Dragoş Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a declarat că, în opinia sa și a Guvernului, exercițiul legat de PNRR ar trebui să coalizeze întreaga societate, pentru a arăta nu doar ce nu se face, ci mai ales ce se realizează atunci când există mobilizare și un guvern responsabil care gestionează situația. El a adăugat că jumătatea goală a paharului privește faptul că transparența, predictibilitatea, alocarea de fonduri și începerea efectivă a lucrărilor ar fi trebuit să aibă loc încă de acum cinci ani. Pîslaru a subliniat că președintele a făcut o referire clară la faptul că, dacă aceste acțiuni ar fi fost începute mai devreme, România nu ar fi fost pusă acum în situația de a se grăbi pe final.

El a mai precizat că anul următor va fi extrem de intens, fiind nevoie de inventivitate și de alocarea unor resurse de două-trei ori mai mari pentru implementarea proiectelor. Totodată, a arătat că, odată ce există claritate proiect cu proiect și toți românii știu despre ce este vorba, așteptarea lui este ca la nivel național să existe o presiune și o mobilizare colectivă, pentru ca proiectele de modernizare a României să fie duse la bun sfârșit.