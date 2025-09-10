Ursula von der Leyen a precizat că, până la finalul anului, va fi desemnat un grup de experți care să ofere recomandări privind cea mai bună abordare legislativă.

Unul dintre modelele luate în calcul este Australia, unde autoritățile au decis ca accesul la platforme precum TikTok, Instagram, Facebook sau X să fie permis doar de la vârsta de 16 ani.

Președinta CE a declarat că, la fel cum societatea a stabilit reguli clare pentru consumul de alcool și tutun, este timpul să fie luate măsuri similare și în cazul rețelelor de socializare.

„Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele de socializare”, spus Ursula von der Leyen în faţa europarlamentarilor.

Ea a menționat că părinții se confruntă cu anxietate și teamă atunci când copiii primesc acces la telefoane mobile, deoarece aceștia pot fi expuși la riscuri grave online.

„Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll”, a adăugat ea.

Ursula von der Leyen a enumerat principalele pericole cu care se confruntă minorii în mediul digital: hărțuirea online, accesul la conținut pentru adulți, promovarea autovătămării și algoritmi construiți pentru a exploata vulnerabilitățile copiilor, cu scopul de a-i menține cât mai mult timp pe platforme.

Comisia Europeană lucrează la o aplicație care să permită verificarea fiabilă a vârstei utilizatorilor, pentru a restricționa accesul la conținut considerat nepotrivit pentru copii și tineri. Scopul este de a crea un mecanism sigur și aplicabil în toate statele membre, care să prevină accesul minorilor la materiale periculoase.

În Germania, un sondaj recent arată că 70% dintre respondenți ar susține impunerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale. Datele sugerează că există o preocupare puternică în rândul publicului pentru siguranța copiilor în mediul online, ceea ce ar putea facilita adoptarea unei legislații la nivel european.