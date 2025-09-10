Grupul românesc Annabella, controlat de familia Mutu din Râmnicu Vâlcea, va prelua 87 de magazine Mega Image și Profi, în urma condițiilor impuse de Consiliul Concurenței pentru tranzacția prin care Ahold Delhaize a cumpărat rețeaua Profi. Prin această achiziție, Annabella trece pragul de 200 de unități și intră pentru prima dată în marile orașe ale țării.

Conform informațiilor publicate de Profit.ro, tranzacția vizează 82 de magazine Profi și 5 magazine Mega Image, situate în 44 de localități unde activitățile celor două rețele se suprapuneau.

Printre noile piețe unde Annabella își va face intrarea se numără București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Constanța, Adjud și Ploiești.

Anterior, compania opera 118 magazine, concentrate în patru județe – Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița. După această mutare, Annabella va depăși pragul de 200 de unități la nivel național, consolidându-și statutul de cel mai mare retailer cu capital românesc.

Ahold Delhaize, compania olandeză care deține Mega Image, a finalizat în această vară achiziția Profi Rom Food SRL pentru o sumă de peste 1,2 miliarde de euro.

Operațiunea dublează amprenta grupului pe piața locală, unde Mega Image operează deja aproape 1.000 de magazine. Pentru a primi aprobarea Consiliului Concurenței, Ahold Delhaize a fost obligată să renunțe la unele unități din zonele unde exista suprapunere directă între Mega Image și Profi.

În 2023, Profi a raportat afaceri de 14,1 miliarde lei, iar Mega Image a înregistrat 10,5 miliarde lei.

Rețeaua Annabella a fost fondată în 1994 de către soții Dan Constantin și Dorina Mutu. Afacerea a început ca un mic magazin de fructe și legume deschis la Râmnicu Vâlcea, iar în trei decenii a evoluat într-un grup complex, cu activități în retail, producție alimentară și imobiliare.

Pentru 2024, Annabella a raportat afaceri de 137,3 milioane de euro. Grupul deține și producătorul de conserve Râureni, un brand cu tradiție în România, și a realizat în ultimii ani investiții pe piața imobiliară, inclusiv în București.

Odată cu integrarea noilor magazine, Annabella devine singura rețea autohtonă care a depășit pragul de 200 de supermarketuri și primul lanț românesc capabil să concureze direct cu giganții internaționali, într-o piață dominată până acum de Ahold Delhaize, Carrefour și Lidl.

Extinderea în marile orașe marchează o schimbare majoră: pentru prima dată după mai bine de un deceniu, un brand românesc intră în competiția urbană cu rețelele globale și își asumă rolul de rival major în retailul alimentar.