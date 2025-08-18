Rețeaua românească de magazine Annabella va prelua 87 de magazine pe care Mega Image trebuie să le vândă ca să primească aprobarea Consiliului Concurenței pentru preluarea magazinelor Profi. Această regulă spune că Mega Image trebuie să cedeze magazinele din localitățile unde există atât magazine Mega Image, cât și Profi.

Dintre cele 87 de magazine care vor fi preluate, 82 sunt de la Profi și 5 de la Mega Image. Prin această preluare, Annabella va ajunge la peste 200 de magazine în România și va fi prezentă în mai multe orașe, printre care Timișoara, Oradea, București, Cluj-Napoca, Adjud, Constanța și Ploiești.

Separat, Ahold Delhaize a cumpărat Profi Rom Food SRL pentru 1,272 miliarde euro, dublându-și prezența în România, unde are deja aproape 1.000 de magazine Mega Image. Lanțul Profi a avut anul trecut afaceri de 14,1 miliarde lei, iar Mega Image de 10,5 miliarde lei, ambele în creștere față de 2023.

Annabella este unul dintre cei mai mari retaileri români, fondat în 1994 de familia Mutu în județul Vâlcea. Rețeaua Annabella are peste 118 magazine în patru județe: Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița. Magazinele funcționează sub trei formate diferite: Annabella A-Z, Annabella Zilnic și Annabella Standard. Este singurul lanț românesc cu peste 100 de supermarketuri și este deținut de Dan-Constantin Mutu și Dorina Mutu.

În 2024, compania a avut o cifră de afaceri de 683,1 milioane lei (137,3 milioane euro), cu 13% mai mult decât anul trecut, potrivit profit.ro.

În grupul Annabella intră și fabrica de conserve Annabella Râureni, care anul trecut a avut o cifră de afaceri de aproape 176 milioane lei și un profit de 13,8 milioane lei, ambele mai mici decât în 2023.

De asemenea, Annabella a dezvoltat două parcuri comerciale: unul de 4.000 mp în Horezu și altul de 7.000 mp în Râmnicu Vâlcea, cu o investiție de 5 milioane de euro. Retailerul a cumpărat și 11 magazine Best Market în județul Dâmbovița.

Mega Image, parte din grupul internațional Ahold Delhaize, ar vrea să cumpere lanțul Carrefour România. Dacă tranzacția ar fi aprobată, Mega Image ar deveni foarte puternică și ar reduce concurența, ceea ce ar putea afecta consumatorii și producătorii locali.

