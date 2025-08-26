Lanțul olandez de magazine cu discount Action, cunoscut pentru oferirea de produse alimentare și nealimentare la preț redus, se pregătește să pătrundă pe piața românească. Potrivit informațiilor Profit.ro, compania continuă să lanseze anunțuri de angajare pentru magazine în orașe precum Turda, Oradea, Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Ocna Mureș, Arad, Hunedoara, Simeria, Călan, Deva, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Târgoviște, Ilfov și București.

Recrutările pentru România au început încă din luna februarie, iar CEO-ul Action, Hajir Hajji, subliniază că, în contextul unui început instabil al anului 2025, consumatorii continuă să caute produsele lanțului:

„Lumea se confruntă cu un început instabil și incert al anului 2025. În aceste condiții de piață, observăm că consumatorii continuă să revină la noi pentru achizițiile lor zilnice și casnice”, spune acum CEO-ul Hajir Hajji. „Formula noastră unică de produse de înaltă calitate la cel mai mic preț, combinată cu progresul nostru în sustenabilitate, sunt principalii factori ai creșterii noastre rapide și funcționează peste tot.”

În prezent, Action deține 2.967 de magazine în 12 țări, iar în fiecare săptămână acestea atrag în medie 19,7 milioane de clienți, cu aproape 3 milioane mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania estimează că va deschide aproximativ 370 de magazine noi în acest an, menținând ritmul de cel puțin un magazin pe zi și sperând să atingă pragul de 3.000 de unități în al doilea trimestru.

Anul acesta, pe 5 aprilie, retailerul a inaugurat primul magazin din Elveția, în localitatea Bachenbülach, lângă Zurich, înregistrând vânzări record în primele zile.

Lansat în 1993, Action a devenit un jucător important în Europa, cu peste 2.500 de magazine în Țările de Jos, Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia, Cehia, Italia, Spania și Slovacia. Compania generează venituri anuale de aproximativ 9 miliarde de euro și are peste 80.000 de angajați.

Pe segmentul magazinelor cu discount, Action concurează în România cu retailerul german TEDi și grupul polonez Pepco, ambele oferind produse nealimentare la prețuri foarte mici.

În luna aprilie a acestui an, pe site-ul ejobs.ro au fost listate mai multe poziții în cadrul noului magazin Action.

Potrivit informațiilor de atunci, salariile diferă în funcție de posturile disponibile, dar și de oraș. Astfel, un deputy team lead new stores setup ar urma să primească, în București, un salariu între 4.500 și 4.800 de lei, net, pe lună.

Pentru postul de retail team member, în diverse orașe din țară, salariul este situat între 3.200 și 3.600 de lei net lunar.