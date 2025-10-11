Având în vedere regulile fiscale, sursele de venit sunt tratate diferit unele de altele. Acest site explică cum sunt impozitate numeroase tipuri de venituri din pensie. Aceste informații sunt vitale deoarece oferă o imagine mult mai clară despre veniturile la pensie.

Cunoașterea regulilor poate ajuta oamenii să construiască o strategie de pensionare eficientă din punct de vedere fiscal.

Multe forme de venit din pensie sunt impozabile, altele nu sunt. Altele sunt impozabile doar în anumite situații. Diferitele surse de venit din pensie pot fi impozitate la rate diferite și pot avea alte reguli variate.

Statele, orașele și municipalitățile pot percepe propriile impozite și asupra acestor surse de venit din pensie.

În primul rând, există conturi cu avantaje fiscale, care sunt fie concepute explicit pentru a ajuta oamenii să economisească pentru pensie, fie au un alt scop principal, dar pot fi folosite și pentru a-și construi un cuib de economii.

Conturile de pensie cu impozit amânat sunt conturi care sunt finanțate cu bani înainte de impozitare și permit acestor bani să crească fără impozite în cadrul contului. Banii sunt impozitați doar atunci când îi retrageți.

Această categorie acoperă atât conturile personale, cât și cele de la locul de muncă, inclusiv conturile individuale de pensie (IRA) tradiționale, 401(k), 401(k) solo, 403(b), 457(b), IRA SIMPLE, IRA Simplified Employee Pension (SEP), IRA auto-administrate (SDIRA) și planurile Keogh.

Distribuțiile din conturile de pensie cu impozitare amânată sunt impozitate ca venit obișnuit, dar nu sunt supuse impozitelor pe salarii, cum ar fi Securitatea Socială, Medicare sau Impozitul Medicare suplimentar (aplicabil numai persoanelor cu venituri mari).

Banii rămași în conturile de pensie cu impozitare amânată sunt supuși distribuțiilor minime obligatorii (RMD) începând cu vârsta de 73 de ani.

Vă puteți gândi la conturile de pensie scutite de impozite ca la inversul impozitelor amânate. Alimentați contul cu bani care au fost deja impozitați, dar apoi banii sunt lăsați să crească fără impozite cât timp se află în cont și nu sunteți impozitat la retragere.

Conturile de pensie scutite de impozite includ conturile Roth IRA, Roth 401(k), Roth 403(b), Roth 457(b), Roth solo 401(k), Roth SEP IRA și Roth SDIRA.

Distribuțiile dintr-un cont de economii pentru sănătate (HSA) sunt scutite de impozite la orice vârstă, dacă fondurile sunt cheltuite pe servicii de asistență medicală calificate.

Retragerile pentru cheltuieli de asistență medicală sunt impozitate ca venit obișnuit dacă aveți vârsta de 65 de ani sau mai mult. Retragerile pentru cheltuieli de asistență medicală necalificate sunt impozitate ca venit obișnuit și sunt supuse unei penalizări de 20% dacă aveți sub 65 de ani.

Pensiile sunt, în general, impozitate ca venit obișnuit, cu excepția cazului în care ați făcut contribuții, după impozitare, la planul de pensii.

Este important de menționat că aceste impozite se aplică indiferent dacă primiți venituri regulate dintr-o pensie sau o distribuție forfetară. Așadar, dacă preferați a doua variantă, trebuie doar să înțelegeți că veți avea o factură fiscală semnificativă pentru anul în care ați efectuat retragerea.

În general, aveți opțiunea de a transfera o pensie într-un cont sponsorizat de angajator – cum ar fi un 401(k), dacă planul angajatorului permite acest lucru – sau într-un IRA, fără teama unor consecințe fiscale. Acest lucru este util dacă doriți mai mult control asupra modului în care sunt investiți banii din pensie.

De asemenea, oferă posibilitatea de a lăsa mai mult soțului/soției în caz de deces, deoarece pensiile plătesc adesea soților/soțiilor supraviețuitori un anumit procent.