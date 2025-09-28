Informație pentru cei care ies la pensie anticipat. Lansată de Guvernul Indiei și disponibilă la oficiile poștale și băncile autorizate, SCSS oferă randamente sigure și previzibile. Este ideală pentru cei care caută venituri cu risc scăzut după pensionare, conform news18.com.

SCSS este un instrument de economii mici susținut de guvern, conceput pentru pensionari, mai ales pentru cei care ies la pensie anticipat. Investitorii depun o sumă forfetară și câștigă trimestrial dobândă la o rată fixă. Pentru trimestrul iulie-septembrie 2025, dobânda este de 8,2% anual, neschimbată față de trimestrele anterioare.

Pensionarii eligibili sunt cei cu vârsta de 60 de ani sau peste. Pensionarii care au ieșit la pensie anticipat, cu vârsta cuprinsă între 55 și 59 de ani, dacă primesc beneficii în cadrul VRS/Superannuation sunt, de asemenea, eligibili.

Conturile pot fi deschise individual sau împreună cu soțul/soția, cu depozite plafonate la 30.000 rupii de persoană.

Dobândă ridicată: 8,2% pe an, creditată trimestrial.

Interval de investiții: Minim 1.000 rupiii, maxim 30.00 de rupii

Durata: 5 ani, prelungibilă cu 3 ani o singură dată.

Deducere fiscală: Investițiile sunt deductibile până în temeiul Secțiunii 80C.

Siguranță guvernamentală: Susținută integral de Guvernul Indiei.

Randamente: SCSS oferă 8,2% pe an; unele bănci oferă până la 9,1% pentru FD-uri pe cinci ani.

Siguranță: SCSS este susținut integral de guvern; conturile la credite fixe sunt asigurate până la doar 5.000 rupii.

Tratament fiscal: Ambele se califică în temeiul Secțiunii 80C; dobânda este impozabilă, iar TDS se aplică dacă câștigurile depășesc 50.000 rupii pe an.

Puteți deschide un cont SCSS la orice oficiu poștal autorizat sau la anumite bănci din sectorul public și privat. Pentru a aplica, completați formularul de deschidere a contului SCSS și trimiteți-l împreună cu documentele necesare și două fotografii tip pașaport.

La oficiile poștale: Vizitați orice sucursală a Poștei Indiei, completați formularul și trimiteți documentele necesare.

La bănci: Vizitați o bancă publică sau privată desemnată și trimiteți formularul de deschidere a contului SCSS împreună cu documentele necesare.

Beneficii:

Dobânda este creditată automat în contul de economii.

Primiți extrase de cont prin e-mail sau poștă.

Pentru pensionarii care caută o investiție cu randament ridicat și risc scăzut, SCSS oferă beneficii de neegalat: venit trimestrial constant, garanții guvernamentale și economii de impozite. Ca parte integrantă a planificării financiare pentru seniori, SCSS este o sursă fiabilă de venituri post-pensionare.