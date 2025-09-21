În octombrie 2025, peste patru milioane de pensionari vor primi pensiile aferente acestei luni. Pentru cei care optează pentru plata în numerar, distribuirea va urma calendarul obișnuit, fără modificări. În schimb, pentru pensiile virate direct pe card, se anunță o ajustare minoră a datei viramentului, față de luna precedentă.

Pentru pensionarii ale căror venituri depășesc 3.000 de lei, se aplică impozitul pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) doar pentru partea care depășește acest prag.

Cei care și-au ales pensia prin poștă vor primi banii direct acasă, începând de miercuri, 1 octombrie. Distribuirea se va face treptat, conform programului poștașilor, și se va încheia până pe 15 octombrie.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că distribuirea pensiilor prin Poșta Română generează costuri mult mai mari pentru Casa Națională de Pensii, comparativ cu viramentele bancare.

Florin Manole a precizat că, pentru aproximativ jumătate dintre pensionarii care aleg plata în numerar, cheltuielile cu livrarea prin poștă depășesc de zece ori comisioanele bancare aferente pensiilor virate pe card. Deși nu propune restricții în privința modalității de plată, ministrul încurajează pensionarii să opteze pentru viramentele bancare, mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

În octombrie, pensionarii care își primesc pensia în cont bancar vor beneficia de viramente mai devreme decât de obicei. Dat fiind că intervalul obișnuit, 11–13 octombrie, se suprapune cu weekendul, plățile vor fi efectuate vineri, 10 octombrie. Această schimbare aduce vești bune pentru aproximativ 2,6 milioane de beneficiari ai plății prin card.

Plata pensiilor se realizează lunar, în funcție de preferința fiecărui pensionar. Aceasta poate fi efectuată:

direct la domiciliu sau reședință, inclusiv prin reprezentant legal;

prin virament în cont curent sau cont de card, la una dintre băncile partenere ale Casei Naționale de Pensii Publice.

Pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu pot ridica drepturile bănești și documentele de plată de la ghișeele poștale, în termen de două zile lucrătoare după încheierea perioadei de plată a lunii respective.

Dacă pensiile nu sunt ridicate de beneficiari de la poștă, sumele se returnează la casa teritorială de pensii, de unde pot fi solicitate pentru reprogramarea plății.

Pensionarii care primesc pensia în cont curent sau cont de card și care nu au fost găsiți acasă primesc avizul de plată (taloanele mov). Dacă acestea nu sunt ridicate, documentele se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii curente.

În România, valoarea medie a unei pensii lunare se situează în jurul sumei de 2.900 de lei.