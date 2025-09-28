Informație pentru cei care au bani în bancă. Împărțirea banilor in diferite conturi curente și de economii poate însemna că vă asigurați un randament bun al numerarului, menținându-vă în același timp finanțele organizate, în funcție de diferitele obiective.

Pentru majoritatea oamenilor, un singur cont curent este suficient pentru a acoperi nevoile zilnice: primirea salariilor, plata facturilor și gestionarea cheltuielilor. Cu toate acestea, un al doilea cont poate fi util în situații specifice, cum ar fi deschiderea unui cont comun, cu un partener sau un membru al familiei, sau păstrarea finanțelor afacerii separate de cheltuielile personale, potrivit CNBC.

Cerințe privind soldul minim: Unele conturi necesită un sold minim pentru a evita plata taxelor lunare de administrare.

Asigură-te că soldul minim este gestionabil și că ești conștient de penalitățile care pot apărea pentru depășirea acestuia.

Acces la fonduri: Caută conturi care oferă acces convenabil la banii tăi, inclusiv un card de debit, disponibilitatea bancomatului, serviciile bancare online și acces la sucursale locale – mai ales dacă retragi numerar în mod regulat.

Comisioane: Pe lângă comisioanele de administrare, pot exista și alte taxe, cum ar fi comisioane pentru descoperit de cont, comisioane pentru fonduri insuficiente (NSF) și comisioane pentru tranzacții externe. Alege un cont curent fără comisioane.

Conturile de economii joacă un rol important în ceea ce privește sănătatea financiară, dar mulți oameni nu profită din plin de ele. Ideal, ar trebui să aveți cel puțin două: unul pentru economii de urgență și altul pentru obiective viitoare, cum ar fi o vacanță sau un avans pentru o casă.

Deși conturile de economii sunt cele mai comune, acestea oferă de obicei un randament mic sau deloc al banilor. Între timp, conturile de economii online cu randament ridicat pot oferi randamente anuale (APY) mult peste media națională. Acest lucru le face ideale pentru economii pe termen lung, deoarece banii pot crește mai eficient în timp.

Acestea fiind spuse, ar putea fi logic să păstrați fondul de urgență doar într-un cont tradițional pentru un acces mai rapid. Deoarece conturile cu randament ridicat sunt de obicei doar online, transferul de fonduri în contul curent în caz de urgență, de exemplu, ar putea dura câteva zile.

Cerințe minime de sold: Verificați dacă există un depozit minim pentru a deschide contul sau pentru a-l menține zilnic, pentru a evita comisioanele.

Limite de retragere: Unele conturi de economii vă permit să retrageți numerar de maximum șase ori pe lună.

Comisioane: Cu siguranță puteți găsi un cont de economii fără comisioane