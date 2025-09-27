În ciuda popularității sale, experții în fructe de mare spun că există anumite unele concepții total greșite despre somon. În acest articol publicat de Huffington Post, experții spulberă cele mai populare mituri despre somon.

Jason Hedlund, principalul comerciant de produse din categoria fructelor de mare de la Whole Foods Market, susține că somonul proaspăt nu este mai bogat în nutrienți – sau neapărat mai gustos – decât somonul congelat.

Dacă intenționezi să consumi somon mai repede (în următoarele două zile), Hedlund spune că somonul proaspăt este o alegere bună. Dar dacă vrei să ai somon la îndemână și nu ești sigur când îl vei mânca, alege somonul congelat.

Mark Lang, profesor de marketing alimentar la Universitatea din Tampa, pasionat de acvacultură, explică:

„Somonul este congelat atât de repede, după ce este prins, încât poate fi cea mai proaspătă opțiune”, a declarat el pentru HuffPost, adăugând că este congelat chiar la sursa de unde este prins.

Dacă doriți să mâncați somon mai des, Lang recomandă să îl cumpărați congelat, astfel încât să-l puteți decongela cu o zi înainte de a-l găti.

Fiecare expert spune că somonul de crescătorie tinde să aibă o reputație proastă, deși acest lucru este complet nejustificat.

„Fără metode de creștere responsabile, nu ar exista suficient somon pentru a satisface cerințele consumatorilor”, a declarat Mark LaMonaco, comerciant la Wegmans Food Markets. „Fără somon de crescătorie, nu am avea suficient pentru a hrăni lumea. La fel cum creștem pui, vită și porc, creșterea somonului este necesară pentru a susține cererea globală și ajută la protejarea populațiilor sălbatice de pescuitul excesiv”, a adăugat Doug Varanai, manager la departamentul de fructe de mare de la Sprouts Farmers Market.

Lang a explicat că stigmatizarea somonului de crescătorie datează din anii ’70, când existau puține reglementări privind practicile de creștere a somonului, ceea ce a dus la creșterea somonului în ape murdare și supraaglomerate. Dar vremurile s-au schimbat.

Dacă ați evitat somonul de crescătorie pentru că șțiați că este plin de antibiotice, experții spun că nu aveți de ce să vă temeți.

„În SUA, Canada, Norvegia, antibioticele sunt rareori folosite, iar dacă sunt, acestea sunt sub supraveghere veterinară strictă, cu perioade de așteptare obligatorii înainte de recoltare”, a spus Chouljenko.

Somonul nu are un conținut ridicat de mercur și este sigur pentru consum regulat.

„Beneficiile pentru sănătate depășesc cu mult orice îngrijorare legată de mercur”, a spus Varanai. El a explicat că durata de viață scurtă și poziția sa inferioară în lanțul trofic înseamnă că nu acumulează mult mercur, ceea ce îl face o alegere sănătoasă și sigură pentru majoritatea oamenilor, inclusiv copii și femei însărcinate. „Când ne gândim la peștele cu niveluri ridicate de mercur, trebuie să înțelegem cum se acumulează mercurul în fructele de mare. Există doi factori majori care contribuie la acest lucru: timpul și dieta”, a declarat LaMonaco.

Cu cât un pește se află mai sus în lanțul trofic, cu atât poate conține mai mult mercur din cauza mercurului găsit în dieta sa. De asemenea, cu cât un pește trăiește mai mult, cu atât mănâncă mai mult pe parcursul vieții sale și ar putea crește nivelurile generale.

Potrivit experților, deși culoarea somonului este importantă, o culoare vibrantă nu este întotdeauna un indicator al prospețimii.

„Unii somoni, în special cei de crescătorie, își obțin culoarea din astaxantina din hrana peștilor, așa că o culoare vibrantă nu înseamnă automat că este mai proaspăt”, a spus Choujenko.

Astaxantina este suplimentul alimentar adăugat în hrana peștilor de crescătorie, care poate fi găsită și în dieta naturală a somonului sălbatic, de obicei în krill și alte surse.

Astaxantina este un supliment popular pentru oameni, adesea folosit ca antioxidant cu diverse beneficii.

Atunci când cumperi somon proaspăt, Choujenko recomandă verificarea mirosului, a texturii (ferm, nu moale) și a aspectului (umed, nu uscat sau decolorat, cu pete neobișnuite, zone mate, zone prea roșii sau gri).