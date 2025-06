Pericolul din conservele de ton. Ca toți peștii, tonul este considerat un aliment foarte sănătos. Este plin de proteine, este mai slab decât puiul, vita și porcul. Apoi, există toți acizii grași omega-3 din varietățile grase, care sunt excelenți pentru inima și creierul nostru. De asemenea, tonul este folosit de cei care vor să slăbească, scrie The Telegraph.

Pericolul ascuns din conservele de ton

Clasificat drept pește gras până în 2018, Marea Britanie și-a schimbat apoi opinia în privința tonului și l-a redefinit drept „alte preparate din pește alb, crustacee sau pește”, după ce a constatat că și concentrația sa de omega-3 nu era la fel de mare ca cea a somonului, sardinelor și păstrăvului.

Care este mai bun ton pentru sănătate? Proaspăt sau din conservă?

Tonul proaspăt are un conținut mai ridicat de grăsimi, dar și de minerale.

„Tonul proaspăt tinde să aibă un conținut mai ridicat de grăsimi, prin urmare, mai multe calorii”, spune Baukje de Roos, profesor de nutriție umană la Institutul Rowett. ”Per porție de 100 g, tonul proaspăt conține aproximativ 130 de calorii și 1,5 g de grăsime, comparativ cu aproximativ 110 calorii și 1 g de grăsime în conserve. Cu toate acestea, datorită conținutului mai mare de grăsimi, tonul proaspăt conține și mai mulți acizi grași omega-3 și vitamina D, notează ea.

Tonul galben și tonul alb, cele disponibile tipuri de ton

Tonul galben și tonul alb sunt cele mai disponibile tipuri de ton proaspăt în supermarketuri și, în general, sunt vândute sub formă de cubulețe, dar există și alte patru opțiuni, inclusiv tonul roșu, servit frecvent în restaurante, și tonul bigeye, consumat frecvent în Japonia și SUA.

Varietățile mai mari de ton, cum ar fi tonul roșu, au un conținut mai ridicat de mercur decât tipurile mai mici, cum ar fi tonul skipjack, care se găsește de obicei la conservă, adaugă profesorul de Roos.

Tonul la conservă are mai puțin mercur, dar are sare

Majoritatea tipurilor de ton la conservă sunt tonul skipjack, care este cel mai mic tip de ton. Ar trebui să conțină cantități mai mici de mercur în comparație cu varietățile mai mari.

Deși tonul proaspăt este, în general, mai bogat în omega-3, tonul la conservă în ulei poate păstra niveluri similare ale acestor grăsimi sănătoase, deși vor rămâne în apa de izvor și chiar mai mult în saramură, notează Gunter Kuhnle, profesor de nutriție și științe alimentare la Universitatea din Reading.

În plus, merită să țineți cont de faptul că tonul la conservă în ulei de măsline conține alte 100 de calorii și 11 g de grăsime, în timp ce tonul la conservă în saramură conține puțin mai multă sare (0,1 g).

Tonul la conservă este alimentul cel mai sănătos

Per total, tonul la conservă este alimentul de bază mai sănătos și mai convenabil ca preț, spune Alison Clark, dietetician al Asociației Dietetice Britanice.

„Conserva este excelentă ca sursă de proteine, bogată în proteine ​​și slabă, care poate fi luată ca parte a unei mese rapide și echilibrate”, spune ea.

Tonul albacore are de două ori mai mult mercur decât tonul balaya

Tonul folosit adesea în sushi are unele dintre cele mai ridicate niveluri de mercur, așa că femeile însărcinate și copiii sub 12 ani ar trebui să-l evite. Tonul albacore se găsește adesea la conservă, dar are de două ori mai mult mercur decât tonul ușor sau balaya.

Cu toate acestea, o analiză din 2023 realizată de Consumer Reports a constatat că unele mărci de conserve de ton albacore au niveluri atât de mari de mercur încât ar trebui evitate.

Mercurul ajuns în alimente, nociv pentru sănătate

Mercurul se găsește în aproape toți peștii pe care îi consumăm, potrivit Consumer Reports. Poluarea din industriile alimentate cu cărbune contribuie adesea la niveluri mai ridicate de mercur în mediu.

Mercurul este o neurotoxină care dăunează organismului și creierului, motiv pentru care copiii și femeile însărcinate ar trebui să își limiteze expunerea la mercur prin consumul unor alimente. Mercurul poate afecta, de asemenea, coordonarea motorie, vorbirea și somnul, dacă adulții îl consumă în concentrații mai mari

Deoarece peștii mai mari se hrănesc cu peștii mai mici, nivelurile de mercur tind să fie mai mari la peștii mai mari. Tonul albacore este un pește mai mare decât tonul listao.