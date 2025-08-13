Raiffeisen Bank a anunțat că Departamentul Servicii Clienți (Call Center) va asigura permanența pentru urgențe legate de Carduri, Smart Mobile, Raiffeisen Online, Clienți Premium și FWR.

Iată orarul agențiilor cu program special:

În Bacău, agenția Milcov din Supernova va fi deschisă între orele 09:00 și 19:00.

În București:

agenția Promenada (Promenada Mall) va funcționa între 10:00 și 18:00,

agenția Colentina 1 (Carrefour) între 10:00 și 14:00;

agenția Vergului (Esplanada) între 10:00 și 16:00;

agenția Militari (Supernova) între 10:00 și 19:00:

agenția Cotroceni (AFI Cotroceni Mall) între 10:00 și 22:00:

agenția Feeria (Baneasa Shopping City) între 10:00 și 19:00;

agenția Sun Plaza (Sun Plaza Mall) între 10:00 și 19:00;

agenția Titan Mall între 09:00 și 20:00;

agenția Vulcan între 12:00 și 20:00.

La Cluj-Napoca, agenția Iulius Mall Cluj-Napoca va fi deschisă între 10:00 și 18:00.

La Iași, agenția Palas Mall va funcționa între 10:00 și 20:00.

La Ploiești:

agenția Orient (Shopping City Ploiești) va fi deschisă între 10:00 și 18:00;

agenția Bucov (AFI Mall) între 10:00 și 22:00.

La Târgu Mureș, agenția Maris (Mall Nepi) va funcționa între 11:00 și 19:30.

La Timișoara:

agenția Sagului (Shopping City) va fi deschisă între 10:00 și 18:00;

agenția Iulius Mall Timișoara între 10:00 și 20:00.

Banca Transilvania a anunțat, de asemenea, că pe 15 august unitățile sale vor fi închise, cu excepția celor din centrele comerciale, care vor funcționa între orele 12:00 și 18:00. Programul este adaptat după orarul fiecărui centru comercial, așa că banca recomandă verificarea lui înainte de vizită.

Totodată, clienții pot să se programeze online pentru a economisi timp și a avea prioritate, fiind așteptați în intervalul ales.

BT a precizat că operațiunile disponibile în unități includ ridicarea, emiterea sau reemiterea cardurilor, resetarea PIN-ului, soluționarea refuzurilor la plată, modificarea limitelor de tranzacții, blocarea cardurilor, activarea BT Pay și activarea sau modificarea serviciului SMS Alert. Tot în unități se pot realiza scoring și preluarea documentațiilor pentru credite, preluarea instrumentelor de debit în vederea decontării și obținerea extraselor de cont.

La bancomatele BT Express Plus, clienții pot verifica soldul contului, depune sau retrage numerar, efectua schimb valutar, activa cardul și administra PIN-ul, precum și plăti facturile de utilități.

Soluții BT pentru banking la distanță: