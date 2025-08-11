Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov nu vor fi deschise vineri, 15 august 2025, dată declarată sărbătoare legală, în calendarul creștin-ortodox prăznuindu-se Adormirea Maicii Domnului.

Excepția este magazinul aflat în Galeriile Titan din Capitală, care va funcționa conform programului normal. În această zi, serviciul de call-center va răspunde doar prin sistemul automat, permițând transmiterea indexului, consultarea facturilor și verificarea soldului.

O mare parte dintre serviciile PPC Energie pot fi accesate fără a vizita un punct fizic, prin intermediul platformelor online puse la dispoziția clienților.

Clienții pot transmite indexul de energie electrică sau gaze direct din aplicația myPPC, prin secțiunea dedicată, ori accesând pagina oficială PPC Energy.

Pentru transmiterea indexului la energie electrică, în perioada de telecitire indicată pe factură, pot fi utilizate următoarele numere gratuite: 0800 07 07 01 (clienți cu contracte pe piața concurențială) și 0800 07 08 09 (clienți cu contracte reglementate).

De asemenea, este disponibil numărul cu tarif normal 021.9977. Detalii suplimentare despre procesul de transmitere a indexului se găsesc pe pagina oficială.

Pentru a discuta cu un consultant PPC Energie, clienții pot apela numărul 021.9977, tarif normal, valabil atât din țară, cât și din străinătate.

Programul de funcționare este de luni până vineri, între orele 08:00 și 20:00, exceptând zilele de sărbători legale. La acest număr, utilizatorii pot solicita informații despre facturi, solduri și contracte, precum și activarea unor servicii suplimentare, cum ar fi factura electronică.

PPC Energie pune la dispoziția clienților multiple opțiuni pentru achitarea facturilor: online, prin debit direct, transfer bancar sau direct din aplicația myPPC.

Pentru cei care preferă plata în numerar, există automate de tip self-pay în magazinele PPC Energie din București și din alte zece județe – Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea. Acestea funcționează conform programului afișat.

Plățile pot fi realizate și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și alte puncte comerciale. În majoritatea punctelor de lucru PPC Energie este implementată și plata prin POS, pentru tranzacții cu cardul.

Aplicația myPPC este disponibilă gratuit pe App Store, Google Play și Huawei AppGallery, dar și în varianta web. Aceasta permite transmiterea indexului, vizualizarea și plata facturilor de energie electrică sau gaze naturale, verificarea balanței de plată și consultarea ofertelor comerciale.

Clienții existenți și cei noi pot trimite solicitări pentru încheierea unui contract direct din aplicație. În plus, utilizatorii rezidențiali beneficiază de recomandări personalizate pentru optimizarea consumului de energie prin funcționalitatea PPC myEnergy Coach.