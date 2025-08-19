PPC Energie a transmis clienților o serie de noutăți care vizează atât modul de emitere a facturilor, cât și costurile pentru energia electrică și gazele naturale, în contextul încetării schemei de sprijin prin plafonarea prețurilor.

Începând cu luna iulie 2025, facturile PPC pentru energie electrică și gaze naturale includ un cod de bare suplimentar. Acesta este necesar pentru efectuarea plății la oficiile poștale, de către persoanele aflate în situația de sărăcie energetică, conform cerințelor legislative actuale.

Emiterea facturilor pentru consumul din luna iulie se va face cu întârziere, etapizat, începând cu 21 august 2025. Compania a precizat că, indiferent de data emiterii, clienții vor avea la dispoziție același număr de zile prevăzut în contract pentru plata facturilor.

Cei care întâmpină dificultăți în achitarea sumelor datorate pot solicita eșalonarea plății prin:

call-center,

contul online myPPC,

formularul de contact disponibil pe site,

magazinele PPC Energie.

Odată cu luna august 2025, facturile vor reflecta și noua cotă de TVA de 21%. În plus, acestea vor conține tarifele aplicabile conform contractului de furnizare al fiecărui client.

Aceste tarife pot fi vizualizate direct în contul online myPPC, la secțiunea „Produse și servicii”, sau în notificările transmise prin e-mail.

De la 1 iulie 2025, schema de sprijin instituită prin OUG 6/2025 a încetat, ceea ce marchează sfârșitul plafonării prețurilor la energie electrică pentru clienții casnici.

În perioada 1 aprilie 2022 – 30 iunie 2025, consumatorii rezidențiali au beneficiat de prețuri maxime plafonate între 0,68 lei/kWh și 1,3 lei/kWh, în funcție de consumul lunar.

Odată cu eliminarea plafonării, consumul este facturat la tarifele contractuale, stabilite la semnarea contractului sau actualizate ulterior.

PPC pune la dispoziție mai multe canale pentru aflarea tarifului efectiv:

în contul myPPC, la secțiunea „Contul meu / Produse și servicii”;

prin formularul de contact online;

la numărul de telefon 021.9977, de luni până vineri între orele 08:00 – 20:00;

în magazinele PPC, cu programare pe ppcenergy.ro;

prin solicitare scrisă, la adresa: Bulevardul Mircea Vodă nr. 30, etaj 6, sector 3, București.

În paralel, compania a lansat prima ofertă de energie electrică din România cu prețuri variabile în funcție de intervalul orar.

Oferta este valabilă zilnic, în perioada martie – octombrie, iar consumul realizat între orele 11:00 și 14:59 este tarifat cu 59% mai puțin față de celelalte intervale.

Prețul energiei active în această perioadă este de 0,313 lei/kWh,

Prețul final, cu toate taxele incluse, ajunge la 0,89 lei/kWh pentru un consumator rezidențial din București.

Această ofertă este disponibilă doar pentru clienții care au instalat contoare inteligente, capabile să înregistreze consumul pe intervale orare.