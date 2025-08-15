PPC (fostul Enel) intră într-o fază de transformare majoră, odată cu schimbările profunde din piața energiei electrice din România. Eliminarea plafonării prețurilor înseamnă că fiecare factură va reflecta integral tarifele contractuale asumate, fără intervenții guvernamentale de protecție.

Începând cu 1 august 2025, această realitate este dublată de aplicarea unei cote de TVA majorate la 21%, măsură ce influențează direct costurile lunare și impune o gestionare mai atentă a bugetului.

În acest context, PPC Energy își consolidează sprijinul pentru clienții vulnerabili și își extinde portofoliul de soluții digitale, oferind instrumente concrete pentru un consum de energie mai eficient și mai sustenabil.

La această schimbare structurală se adaugă o altă noutate importantă: începând cu 1 august 2025, facturile PPC includ o cotă de TVA de 21%, conform noilor măsuri fiscale. Această ajustare crește suma totală de plată și trebuie luată în calcul în planificarea bugetului lunar.

Compararea facturilor din lunile următoare cu cele anterioare va arăta clar diferențele cauzate atât de tariful contractual actualizat, cât și de noua cotă de TVA.

PPC își reafirmă angajamentul față de consumatorii vulnerabili. Pentru aceștia, compania introduce un cod de bare special, destinat plăților efectuate la oficiile poștale. Măsura simplifică procesul de achitare a facturii, fiind utilă celor care preferă sau trebuie să plătească în numerar la ghișeu.

Pentru claritate și transparență, PPC recomandă verificarea contului personal myPPC, secțiunea „Produse și servicii”, sau a notificărilor transmise prin e-mail. Aceste canale oficiale oferă informații actualizate și adaptate tipului de contract deținut, eliminând riscul interpretărilor eronate.

Compania subliniază necesitatea raportării lunare a indexului, mai ales pentru cei fără contor inteligent. Această raportare se poate face direct din contul myPPC sau telefonic, la 021.9977. O transmitere regulată asigură facturi corecte, bazate pe consumul real, prevenind recalculările și ajustările ulterioare.

Pentru optimizarea consumului, PPC lansează PPC myEnergy Coach, o funcționalitate integrată în platforma myPPC. Aceasta oferă sfaturi personalizate pentru reducerea consumului de energie electrică, ajutând clienții să facă economii reale.

În plus, platforma online Electripedia pune la dispoziția publicului ghiduri și recomandări practice pentru reducerea consumului, adaptate diferitelor tipuri de locuințe și nevoi specifice.

Din 1 iulie 2025, PPC facturează conform noilor tarife contractuale, iar din 1 august 2025 aplică TVA-ul majorat la 21%. În paralel, oferă facilități speciale pentru clienții vulnerabili și pune la dispoziție instrumente digitale pentru un consum eficient.