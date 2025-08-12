Începând cu 1 iulie 2025, eliminarea plafonului la prețul energiei electrice a dus la creșteri semnificative ale facturilor pentru mulți consumatori. Dacă anterior unii plăteau lunar în jur de 60 de lei, acum au fost nevoiți să suporte sume chiar și de două ori mai mari, unele facturi ajungând la peste 120 de lei.

Această majorare este consecința creșterii tarifelor pe kWh, care au urcat de la aproximativ 0,68 lei la valori între 1 și 1,4 lei pe kilowatt-oră. Astfel, pentru un consum similar, costurile lunare se pot dubla sau chiar tripla, ceea ce generează nemulțumiri în rândul utilizatorilor.

Pentru cei nemulțumiți de noile tarife, o soluție o reprezintă schimbarea furnizorului de energie. Piața oferă acum tarife variate, iar cel mai mic preț găsit în prezent este în jur de 1 leu/kWh, ceea ce poate însemna o creștere a facturii de aproximativ 50% față de perioada anterioară plafonării.

Consumatorii interesați pot compara ofertele disponibile pe platforma POSF, administrată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, unde sunt listate toate opțiunile și tarifele practicate de furnizori. Astfel, fiecare poate alege varianta cea mai avantajoasă pentru nevoile sale.

PPC Energie a anunțat că facturile pentru consumul de energie electrică și gaze naturale aferente lunii iulie 2025 vor fi emise cu întârziere. Motivul acestei amânări îl reprezintă actualizarea sistemelor informatice ale companiei, necesară pentru aplicarea noii cote de TVA, care a crescut la 21%.

Procesul de emitere a facturilor va începe etapizat începând cu data de 21 august 2025. Reprezentanții PPC Energie asigură clienții că termenul de plată nu va suferi modificări, menținându-se perioada contractuală obișnuită pentru achitarea facturilor.

Pe lângă ajustarea TVA, facturile vor aduce în plus și recomandări pentru un consum responsabil și eficient de energie. PPC Energie îi încurajează pe consumatorii care nu dispun încă de contoare inteligente să raporteze lunar indexul de consum prin intermediul contului myPPC sau telefonic, la numărul 021.9977.

Compania pune la dispoziția clienților și platforma Electripedia, care, împreună cu modulul interactiv PPC myEnergy Coach, oferă sugestii personalizate pentru optimizarea consumului de energie electrică, ajutând astfel utilizatorii să reducă costurile și să folosească energia într-un mod mai eficient.