Compania AEM SA, care are fabrica de contoare pentru curent și gaz din Timișoara – cea mai mare din țară – a intrat în insolvență anul trecut și a oprit producția încă din 2023.

Acum, a făcut un plan pentru a-și reorganiza activitatea. Planul trebuie aprobat de acționari și de cei cărora le datorează bani. În urma discuțiilor cu cei din conducere și cu acționarii, s-a ajuns la concluzia că vor să pornească iar producția, pentru că au deja comenzi de făcut, după cum scrie într-un document oficial.

„Din discuțiile purtate (…) ulterior momentului deschiderii procedurii (de insolvență – n.r.) de către administratorul judiciar cu acționari, administratori ai companiei și cu conducerea executivă a acesteia, s-a concluzionat faptul că se dorește reluarea activității de producție la companie, (…) în contextul declarat de către reprezentanții companiei, de existență a unor comenzi de fabricație”, se arată într-un document oficial citat de profit.ro.

Una dintre problemele AEM SA era că, din cauză că nu și-a plătit facturile, fabrica a fost debranșată de la curent, apă și gaze. Dar luna trecută alimentarea cu aceste utilități a fost reluată.

Primăvara aceasta, baza sportivă a companiei din Timișoara – care include un teren de 1,2 hectare, o clădire administrativă, un teren de minifotbal și unul de tenis – a fost vândută la licitație pentru aproximativ 2,53 milioane euro, prețul de pornire.

Această bază este ipotecată la Exim Banca Românească. Banca, care este controlată de Ministerul Finanțelor, are de recuperat peste 108 milioane lei de la AEM, dintre care aproape 81 milioane lei sunt garantate. În total, datoriile care pot fi votate la adunările creditorilor sunt peste 356 milioane lei, iar ANAF are de recuperat mai mult de 143 milioane lei.

Furnizorul de energie electrică Getica 95 Com a fost interesat de fabrica de contoare din Timișoara. Acționarii AEM SA sunt: Ionel Pepenică (53,62%), Luxten Lighting Company (24,29%), Tiberiu Hidi (15%), Cosmin Ciovică (5%) și alții (2,09%).

În 2022, AEM SA a avut un profit de aproape 5 milioane lei, venituri totale de peste 143 milioane lei și peste 660 angajați. Cel mai bun an al companiei a fost 2014, când a avut un profit de peste 29 milioane lei, venituri de aproape 293 milioane lei și 1.300 de angajați. Fabrica a fost înființată în 1970, cu numele de Fabrica de Aparate Electrice de Măsurat Timișoara.

În 2022, pe piața locală a fost o criză mare de contoare, din cauza problemelor logistice provocate de războiul din Ucraina, seceta din Taiwan și tensiunile dintre Taiwan și China. Din cauza acestei crize, ANRE a schimbat regulile, astfel încât consumatorii și cei care produc energie să-și poată cumpăra singuri contoare.