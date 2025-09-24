Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom din Sebeș a anunțat că a vândut toate bunurile și activitatea firmei și că va casa toate utilajele. În primăvară se spunea că fabrica va fi închisă, după ce pachetul majoritar de acțiuni fusese cumpărat de un investitor din Sibiu. Atunci se menționa și că urma o concediere colectivă, pentru că noul plan de redresare nu reușise. Cei aproximativ 100 de angajați erau deja în preaviz.

Investitorul declara, în luna martie, că situația financiară a firmei era foarte gravă și că, de șase ani, fabrica mergea pe pierdere. El preciza că știa despre planul de concedieri înainte să cumpere acțiunile, dar la început a încercat să îl oprească, sperând că, prin investiții, producția va putea continua. După ce a văzut toate documentele contabile, a înțeles însă că fabrica nu putea fi salvată. Spunea că o pereche de șosete costa 17 lei la producție, dar era vândută cu doar 5 lei, iar în aceste condiții activitatea nu mai putea continua.

El afirma că regreta cel mai mult situația angajaților, pe care îi considera profesioniști buni, și că ar fi vrut să construiască alături de ei o afacere solidă. Menționa că a împrumutat personal firma pentru a plăti o parte din datorii și probabil va achita și restul creditelor. Totuși, adăuga că nu își dorește ca fabrica să ajungă în insolvență.

„Situația financiară a societății este dezastruoasă. De 6 ani, societatea este pe pierdere. Înainte de a prelua pachetul majoritar de acțiuni, era programată o concediere colectivă. Știam de ea din timpul negocierilor, însă am insistat să nu dăm oamenii afară. În decembrie, la venirea mea la conducerea societății, în primele zile, am anulat decizia de concediere colectivă, pentru că, sincer, speram ca, după câteva investiții, să putem continua activitatea de producție. După ce am avut acces în totalitate la documentele contabile, am realizat însă că acest lucru este imposibil. În acest moment, producem o pereche de șosete cu 17 lei și o vindem cu 5 lei. Nu se poate continua așa. Planurile inițiale nu au mai putut fi puse în aplicare, iar regretul meu cel mai mare este legat de toți acești oameni, profesioniști foarte buni, alături de care mi-aș fi dorit să construiesc un business solid. Am creditat eu societatea ca să putem stinge un credit, însă mai este încă unul, pe care probabil tot eu îl voi achita. Nu vreau să intrăm în insolvență, nu cred că se va ajunge acolo și nu-mi doresc acest lucru”, a declarat omul de afaceri, în primăvară, în cadrul unui interviu.

Ciserom SA a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de peste 19 milioane de lei, cu o pierdere de 1,8 milioane de lei. Firma avea 157 de angajați, cu 40 mai puțini decât anul anterior. În 2022, afacerile au fost de 12,6 milioane lei, cu o pierdere de 763.715 lei și 103 angajați.

Istoria Ciserom începe în 1927, când Gustav Bahner, un german din Liechtenstein, a înființat la Sebeș o mică fabrică de ciorapi numită GBL. În 1928, GBL a preluat Uzinele Textile Românești. Fabrica avea multe mașini de tricotat pentru ciorapi din mătase, bumbac sau lână și lenjerie, iar specialiști din Germania au venit să pună utilajele în funcțiune. Orașul natal al lui Bahner, Oberlungwitz, avea tradiție în construcția mașinilor de tricotat încă din 1731.

În 1944, fabrica a trecut în proprietatea statului, continuând să producă șosete și textile pentru România și pentru export. Între 1946 și 1954, sub administrare sovietică, fabrica s-a numit TEBA (Textila Banat), nume folosit și azi de cei mai vârstnici din Sebeș.

Între 1954 și 1987, ca întreprindere de stat românească, fabrica a fost numită „Fabrica de ciorapi și tricotaje Sebeșul”. Atunci s-a modernizat și s-a specializat doar pe producția de ciorapi, crescând capacitatea de 40 de ori și numărul angajaților de șase ori față de început. În 1989, fabrica producea 176.000 de perechi de ciorapi pe zi. În 1990, numele fabricii a fost schimbat din Ciorapi-Sebeș-România în Ciserom.