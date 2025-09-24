Guvernul Bolojan majorează TVA de la 9% la 11% pentru îngrășăminte, pesticide, semințe și servicii agricole

Executivul a majorat TVA de la 9% la 11% pentru anumite servicii și produse din agricultură. Pe data de 23 septembrie, în Monitorul Oficial nr. 869, a fost publicat un ordin care mărește TVA pentru: îngrășăminte pesticide semințe servicii folosite în agricultură Ordinul nr. 1.515/313 modifică un ordin mai vechi (nr. 4.634/397/2022) care stabilea TVA redus de 9% pentru aceste produse și servicii. Astfel, de acum înainte, TVA pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide folosite în mod normal în agricultură va fi de 11%.

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 11% pentru livrarea de îngrăşăminte şi pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă.”

2. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins: „în baza prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) În sensul art. 291 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 11% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri: a) îngrăşăminte care se încadrează la codul NC 3101 00 00; b) seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 1000, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 1010, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 1000, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 1000, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.”

4. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În sensul art. 291 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 11% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri: a) îngrăşăminte care se încadrează la codurile NC 3102 – 3105 90 80; b) pesticide care se încadrează la codurile NC 380852, 380859, 3808 61, 3808 62, 380869, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10.”

5. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Prestările de servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 11% conform art. 291 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”