Conform informațiilor prezentate de jurnaliști în cadrul conferinței de presă, ministerele ar fi cerut alocări totale de aproximativ 80 de miliarde de lei, în timp ce fondurile efectiv disponibile pentru rectificare se situează între 20 și 25 de miliarde de lei.

Aceasta generează un deficit de aproximativ 55 de miliarde de lei, reprezentând diferența dintre fondurile disponibile și necesitățile reale. Chiar și presupunând că unele ministere au solicitat sume mai mari decât necesarul lor efectiv, situația rămâne extrem de gravă.

Rectificarea bugetară nu va fi aprobată săptămâna aceasta, deoarece negocierile în cadrul coaliției sunt încă în desfășurare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că așteaptă să primească documentul în format electronic pentru a putea efectua o analiză detaliată. În urma rectificării, Guvernul și-a propus ca noua țintă de deficit bugetar să fie de 8,4%.

„Nu sunt de acord cu această prezentare non-stop, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârșitul lumii, că dacă nu facem ceva picăm în junk. Dialogul în coaliție poate genera soluții mai bune decât dacă fiecare ar acționa separat”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a informat că partidul său urmează să înainteze, până la sfârșitul săptămânii, un pachet de măsuri pentru relansarea economică către coaliție, menționând că și ceilalți colegi pot propune completări și noi legi care să sprijine relansarea. În privința rectificării bugetare, el a subliniat că încă nu a primit datele oficiale solicitate de la ministerele conduse de PSD.

„Am cerut ca pe fiecare ordonator de credite să fie prezentate influențele, dar nu am primit documentele în format electronic. Azi voi discuta cu toți miniștrii PSD pentru a centraliza aceste fișe și abia apoi vom putea formula o propunere de rectificare.”, a mai spus el.

La întâlnirea de duminică de la Cotroceni, la care a participat și ministrul Finanțelor, au fost prezentate primele informații privind execuția bugetară, urmând ca deciziile finale legate de rectificare să fie adoptate în perioada următoare.

În ultimele luni, mai multe ministere au semnalat că nu dispun de fonduri suficiente pentru plata salariilor până la sfârșitul anului și așteaptă rectificarea bugetară. Având în vedere că fondurile disponibile la rectificare nu acoperă toate necesitățile, există riscuri semnificative pentru ultimele luni ale anului.