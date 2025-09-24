Propunerea legislativă a fost adoptată cu o majoritate confortabilă. În total, 86 de senatori au votat „pentru”, 24 „împotrivă”, iar 10 s-au abținut. Documentul modifică articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 145/2014, act normativ care stabilește măsuri de reglementare a pieței produselor agricole. Prin acest amendament, rolul autorităților locale este extins, acestea având obligația de a furniza date către ANAF la fiecare trei luni.

Legea nr. 145/2014, cunoscută sub denumirea de Legea piețelor, reglementează piața produselor agricole și stabilește măsuri privind obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare. Aceasta oferă cadrul legal pentru funcționarea piețelor agroalimentare și pentru monitorizarea activității comercianților.

Recent, Senatul a adoptat un proiect de lege care modifică alin. (1) al articolului 12 din Legea nr. 145/2014. Conform modificării, autoritățile administrației publice locale au obligația de a comunica trimestrial organelor fiscale din subordinea ANAF informații despre beneficiarii carnetelor de comercializare, precum și despre cei care dețin atestate de producător.

Informațiile transmise pentru deținătorii atestatelor vor include detalii despre tipul produselor agricole, suprafața de teren utilizată pentru cultivarea acestora sau efectivele de animale deținute. În plus, documentele trebuie să conțină seria, numărul și data emiterii atestatului de producător, pentru a permite verificarea exactă a activității comerciale.

Această măsură vizează asigurarea transparenței în piețele locale și prevenirea folosirii ilegale a documentelor agricole, oferind autorităților fiscale un instrument suplimentar pentru monitorizarea comerțului. Prin aplicarea acestor reguli, se urmărește clarificarea situației comercianților reali și reducerea posibilităților de abuz.

Textul legislativ arată explicit:

„Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la: a) beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea (…); b) beneficiarii atestatelor de producător emise, precum şi informaţiile privind produsul agricol, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute, seria, numărul şi data emiterii atestatului de producător”.

Proiectul de lege a fost adoptat inițial de Senat, însă Camera Deputaților rămâne forul decizional. Documentul va fi analizat și dezbătut în comisiile de specialitate ale Camerei înainte de votul final. Doar după aprobarea deputaților legea poate fi trimisă spre promulgare și, ulterior, publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Inițiativa urmărește să reducă abuzurile semnalate în piețele agroalimentare printr-o evidență mai strictă a comercianților și printr-o colaborare directă între autoritățile locale și ANAF. Aceasta va schimba modul în care autoritățile raportează și verifică activitatea comercială din sectorul agricol, având impact asupra vânzătorilor și administrațiilor locale.