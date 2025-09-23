Chirițoiu a precizat că așteaptă decizia coaliției și a sugerat că, în cazul unei prelungiri, aceasta nu ar trebui să fie pe termen lung, iar dacă nu se va extinde, ar trebui implementate alternative, cum ar fi acorduri voluntare de reducere a prețurilor, similare celor aplicate anterior pentru lapte.

„Așteptăm decizia Coaliției. Dacă se prelungește, ar fi bine să nu fie pe o perioadă lungă de timp, iar dacă nu se prelungește, să se pună ceva în loc – de exemplu, acorduri voluntare de reducere a prețurilor, așa cum s-a făcut la lapte”, a spus Chirițoiu.

Întrebat despre eventuale consultări cu premierul Ilie Bolojan, șeful Consiliului Concurenței a confirmat că a fost contactat de acesta, căruia i-a prezentat datele privind impactul măsurii până în prezent și și-a exprimat poziția că plafonarea nu ar trebui prelungită, subliniind că, deși a dus la scăderea prețurilor la unele produse, a generat majorări la altele.

Chirițoiu a menționat că instituția a supravegheat piața și a informat ANAF de fiecare dată când au apărut schimbări, precizând că unii comercianți care nu au respectat măsura au fost sancționați și că este de așteptat ca ANAF să continue controalele.

Referitor la afirmația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a avertizat că eliminarea plafonării ar putea provoca o inflație de 15%, Chirițoiu a spus că, în opinia sa, plafonarea nu influențează nivelul inflației.

”Deficitul comercial ne duce spre o inflație mai mare. De aceea suntem în topul european. La alimente avem cele mai mici prețuri din Europa, în afară de ouă și lapte.”, a spus el.

Chirițoiu a mai precizat că majorările de prețuri la energie nu au avut loc, ci s-a înregistrat doar o reducere a subvențiilor.

„Prețul e la fel ca înainte, doar că oamenii nu simțeau, plătea statul. Ne uităm pe piață, nu sunt acum îngrijorări. Din contră, Hidroelectrica, cu prețurile mici, îi determină și pe ceilalți să scadă prețurile. Vedem o tendință de scădere a prețurilor.”, a spus acesta.

Chirițoiu a menționat că verificările din sectorul energetic sunt în curs, precizând că instituția monitorizează constant piața și intervine atunci când este necesar. El a dat exemplul unei anchete în desfășurare la Hidroelectrica, privind distribuitorii care împiedică clienții să-și schimbe furnizorul.