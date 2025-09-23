Din cuprinsul articolului Expoziția „Schimbarea la față” poate fi vizitată până pe 30 septembrie 2025

”Christian Paraschiv, trebuie să spun, pe de-o parte, că îmi este foarte apropiat, pe de altă parte că este un mare artist român, care trăiește de foarte mult timp în Franța și care a reușit atât cât a stat în țară, câțiva ani de la debut, și mai ales în Franța, să-și creeze o notorietate internațională bine meritată.

Evitând discursurile sentimentale, pot să vă spun că Paraschiv a fost încă de la debut un artist remarcat, cunoscut și apreciat de generația lor. Este știut faptul că de câte ori generația își apreciază unul dintre colegi, asta denotă o calitate cu totul specială și Paraschiv, în sensul ăsta, nu a făcut excepție. Și-a confirmat de-a lungul deceniilor calitatea de artist, de creator vizual important care a reușit să amprenteze atât generația ’80 din Romania, cât și pe cea din spațiul francofon, cel puțin, dar eu zic internațional prin diversitatea, prin sinceritatea, prin impactul pe care propunerile sale vizuale le-a avut asupra publicului și, nu în ultimul rând, asupra criticii de specialitate. Aici mă refer la mari critici de artă din Franța și din România, care au scris despre creația sa și despre noutatea pe care el a început să o propună încă din anii ’80 în România.

Ajuns acum la maturitate, nu aș vrea să vă povestesc prea multe despre lucrări, dar expoziția aceasta m-a impresionat prin faptul că într-un fel îi reconstruiește parcursul și acesta nu este un lucru inedit. Din fericire, Christian Paraschiv a avut mai multe expoziții în țara sa natală și a reușit să-și reîmprospăteze imaginea și în perioada postrevoluționară. Ceea ce mă impresionează, însă, este vitalitatea, diversitatea și mai ales energia pe care o degajă această expoziție, unde, desigur meritul este incontestabil al artistului, dar nu în ultimă măsură și a celui care cu multă abilitate a reușit să-i contureze pe simeză personalitatea; iar aici Galeria Romană are de foarte mulți ani un om care a învățat foarte multe de la Paul Gherasim și una dintre învățături este aceea de a ști să panoteze într-o formă dinamică și coerentă personalitatea unui artist.

Pe mine m-a impresionat pentru că, desigur sunt o serie de lucrări pe care le știu, dar lucrul la care am vibrat cel mai tare este grafica sa. Știam și îl știam pe Christian Paraschiv și creația sa în toate formele sale, începând de la cele clasice, mă refer la pictură, dar inclusiv fotografia, până la cele mai puțin obișnuite în perioada aceea: obiect, instalație, film, pentru că el a lucrat în toate mediile care a simțit că îl atrag. Toată această diversitate a expresiilor sale nu a fost doar dintr-o simplă curiozitate, ci dintr-o conștiință a faptului că mesajele pe care și-a dorit să vibreze, cu fiecare creație, sunt rodul unei gândiri artistice importante, ori, pe lângă talent, eu cred că este importantă și gândirea artistică.(…)

Vă spuneam de desene pentru că nu le știam, iar în desen artistul este cel mai sincer și cel mai apropiat de ceea ce vrea să spună, iar desenul a fost si sper să rămână, chiar și în pofida inteligenței artificiale, una dintre cumpenele importante în viața oricărui artist care vrea să lucreze cu aceste medii tradiționale.

Mă bucură că această expoziție nu îl ridică pe soclu, nu îl face maestru, ci îl face viu în continuare printre noi, activ și nu pot fi decât invidios pentru vitalitatea pe care lucrările sale si expoziția aceasta o exprimă. Este un artist care în continuare am convingerea că are foarte multe de spus, care în continuare reușește să ne surprindă plăcut și care ne provoacă prin sinceritatea, prin violența mesajelor și, în egală măsură, prin spiritualitatea pe care știe să o imprime unor propuneri artistice, care aparent nu au nimic de a face cu această zonă.

Iar această coloană vertebrală, mă refer la spiritualitate, poate fi legată și de gruparea lui de suflet, Prolog. El, ca mulți alții din acest grup exprimându-se și individual. Această verticalitate pe mine mă face să vibrez și mi se pare lucrul cel mai viabil și mai peren în creația sa. ” (Cătălin Davidescu).

Expoziția „Schimbarea la față” reafirmă poziția lui Christian Paraschiv ca unul dintre artiștii emblematici ai generației sale, evidențiind un parcurs creativ care continuă să surprindă și să inspire. Vizitatorii au oportunitatea de a redescoperi un creator viu și contemporan, ale cărui lucrări își păstrează relevanța și impactul, la fel de puternice ca acum patru decenii.

Evenimentul face parte din seria manifestărilor organizate de Galeria Romană cu ocazia centenarului nașterii pictorului Paul Gherasim și a 40 de ani de la înființarea grupului Prolog. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 septembrie 2025, la sediul galeriei din Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu nr.1, București.