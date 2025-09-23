În acest an, dolarul s-a depreciat, ca urmare a politicilor instabile ale administrației Trump, ceea ce a intensificat cererile din Europa pentru ca euro să joace un rol mai important pe scena internațională, oferind investitorilor o alternativă sigură.

Analiștii și liderii băncilor centrale și-au exprimat îngrijorarea că tarifele vamale creează incertitudine în politica comercială, iar reducerile fiscale semnificative promise de președintele Donald Trump pun în pericol sustenabilitatea datoriei SUA. Totodată, atacurile președintelui asupra independenței Rezervei Federale au afectat statutul dolarului ca monedă de refugiu sigur.

„Dolarul SUA nu mai este perceput pe deplin ca refugiu sigur. Deşi nu pare nici realist, nici dezirabil în viitorul apropiat ca euro să înlocuiască dolarul ca monedă de rezervă globală, o importanţă globală mai mare a euro este cu certitudine posibilă şi dezirabilă”, a declarat Joachim Nagel.

Joachim Nagel a explicat că, pentru ca euro să-și consolideze rolul pe plan internațional, zona euro trebuie să adopte o politică fiscală stabilă, politici previzibile, să dezvolte capacități militare, să se extindă, să mențină lichiditate și piețe de capital deschise, precum și să ofere o gamă variată de investiții sigure și de înaltă calitate.

El a subliniat că economiile ridicate ale gospodăriilor europene ar trebui utilizate mai eficient pentru a stimula inovația, productivitatea și competitivitatea, precizând că aceste resurse sunt necesare în prezent pentru finanțarea tranziției verzi și digitale a Europei, dar și pentru cheltuielile de apărare.

Deși deprecierea dolarului a condus la întărirea euro, președintele Bundesbank, Joachim Nagel, și-a exprimat îngrijorarea față de aprecierea rapidă a monedei unice, pe fondul tensiunilor comerciale globale.

El a subliniat că euro trebuie să fie pregătit să facă față și riscurilor legate de stabilitate generate de creșterea rolului monedelor digitale stabile (stablecoins) în sistemul financiar. Aceste monede sunt concepute să-și mențină valoarea, însă, în absența reglementărilor, ele pot reprezenta un pericol pentru stabilitatea financiară, deoarece o pierdere de încredere ar putea declanșa vânzări rapide ale activelor de rezervă, în special ale obligațiunilor guvernamentale americane.