Banii falși au existat de când a apărut moneda euro, dar acum o nouă generație de monede contrafăcute pune în pericol economia și colecționarii. Noile imitații sunt extrem de sofisticate și greu de recunoscut, iar una dintre cele mai valoroase monede comemorative, cea cu portretul lui Grace Kelly din Monaco, este acum falsificată la scară largă.

Moneda de 2 euro care o înfățișează pe Grace Kelly, lansată în 2007, este foarte apreciată în rândul colecționarilor, fiind cotată la prețuri de mii de euro. Din păcate, pe piață au apărut falsuri care, deși poartă inscripția „Copie”, sunt realizate din materiale și cu un design atât de aproape de original, încât devin aproape imposibil de diferențiat. Aceste monede false pot chiar intra în circulația zilnică, fiind folosite ca bani adevărați, iar uneori eticheta „copie” este eliminată de escroci sau ignorată de consumatori.

„Bundesbank este deja conștientă de monede false care prezintă motivul Grace Kelly, dar fără inscripția «Copie». În plus, alte monede contrafăcute de 2 euro care poartă inscripția «Copie» au fost deja confiscate. Aceste monede sunt clasificate drept contrafăcute și sunt supuse prevederilor legale ale articolelor 35, 36 și 37 din Legea Bundesbank (BBankG), precum și articolelor 146 și 147 din Codul penal (StGB)”, au transmis reprezentanții băncii naționale germane.

Pericolul nu se limitează doar la monedele rare. Falsificatorii copiază tot mai des și monedele obișnuite, cum sunt cele de 2 euro din Estonia, care circulă în milioane de exemplare în Europa. Aceste monede contrafăcute sunt aproape identice cu cele reale, ceea ce le face greu de detectat în tranzacțiile cotidiene.

Falsificatorii din Orientul Îndepărtat produc aceste monede la costuri mult mai mici decât valoarea lor nominală, iar detectarea lor devine tot mai dificilă, conform Focus.de.

Deutsche Bundesbank a confirmat existența acestor falsuri și a subliniat că, chiar și cu eticheta „copie”, monedele pot fi considerate ilegale dacă pot fi confundate cu banii autentici. Legea prevede pedepse pentru producerea și circulația acestor contrafaceri. Astfel, orice persoană care introduce în circulație astfel de monede riscă să comită o infracțiune.

„Astfel de contrafaceri sunt de obicei detectate de mașinile de numărat monede și eliminate din tranzacțiile de plată. În cazul acestei contrafaceri, nu se poate identifica nicio amenințare deosebită la adresa ciclului numerarului”, au explicat reprezentanții Bundesbank.

Majoritatea aparatelor automate de numărat monede detectează astfel de falsuri și le elimină din circuit. Totuși, colecționarii și comercianții sunt încă îngrijorați de calitatea acestor imitații, care pot complica semnificativ identificarea lor.

În cazul în care cineva are suspiciuni cu privire la autenticitatea unei monede, autoritățile recomandă predarea acesteia poliției sau Bundesbank-ului. Băncile pot prelua de asemenea aceste monede pentru o verificare specializată.

Aceste monede false, mai realiste ca niciodată, pot reprezenta începutul unui nou val de contrafaceri în Europa. În timp ce amenințarea pentru sistemul de plată nu este încă majoră, experții avertizează că situația se poate schimba rapid. Colecționarii, comercianții și consumatorii trebuie să fie vigilenți și să verifice cu atenție monedele pe care le primesc sau le cumpără.

Monedele euro false au ajuns într-o nouă etapă de sofisticare, iar detectarea lor devine o provocare tot mai mare. Pentru siguranța propriilor bani și pentru protejarea colecțiilor, rămâne esențială informarea și atenția la fiecare monedă pe care o folosiți.