Retailerii din Bulgaria, indiferent de tipul de activitate – supermarketuri, magazine de cartier, unități comerciale independente sau rețele naționale – sunt obligați să afișeze prețurile produselor în două monede: leva și euro. Reglementarea este parte din pachetul legislativ privind tranziția către moneda europeană, fiind valabilă până la 8 august 2026.

Conform autorităților, această măsură urmărește să asigure transparență în perioada de conversie și să prevină eventualele abuzuri de preț sau confuzie în rândul consumatorilor.

Toate etichetele de preț trebuie să afișeze valorile exprimate în cele două monede în mod clar, vizibil și fără diferențe de formatare. Afișarea trebuie făcută cu aceleași fonturi, culori și dimensiuni pentru ambele monede.

Pentru a preveni creșterile artificiale de prețuri în perioada premergătoare introducerii euro, Guvernul bulgar a extins măsurile anti-speculative până la 8 august 2026. Inițial, aceste măsuri trebuiau să expire la finalul anului 2025, însă autoritățile au decis prelungirea lor pentru a garanta stabilitatea pieței.

Noile reguli interzic ajustările de preț fără justificare economică clară. Dacă sunt detectate majorări suspecte, Guvernul poate interveni direct, fără să mai aștepte un vot din partea Parlamentului. În acest fel, autoritățile își rezervă dreptul de a interveni rapid pentru menținerea echilibrului economic și protejarea consumatorilor.

Pe lângă reglementările generale, au fost stabilite și excepții. Afișajul dual nu este obligatoriu pentru benzinării, servicii de taxi și vânzările de produse accizabile precum tutunul.

Companiile cu o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de leva pe an trebuie să îndeplinească obligații suplimentare. Acestea sunt obligate să publice săptămânal prețurile finale cu amănuntul pentru produse de bază, cum ar fi alimentele, băuturile, tutunul și medicamentele.

Publicarea trebuie făcută pe site-ul propriu până cel târziu la ora 07:00 în ultima zi lucrătoare a săptămânii.

Această măsură este destinată supravegherii publice directe și creșterii gradului de responsabilizare în relația dintre marile companii și clienți. Deși sectorul privat a contestat măsura, considerând-o birocratică și restrictivă, Guvernul a menținut obligativitatea publicării acestor date, considerând-o esențială pentru menținerea unui mediu de piață corect.

Pentru a se adapta noilor reguli, comercianții beneficiază de o perioadă de grație de două luni, până la 8 octombrie 2025, pentru actualizarea softurilor și sistemelor de afișare.

Este obligatorie folosirea cursului oficial de conversie, stabilit la valoarea fixă de 1 euro = 1,95583 leva.

Formatul afișajului este lăsat la latitudinea comercianților, dar trebuie evitată orice metodă care ar putea induce în eroare consumatorii, cum ar fi afișarea prețului în euro într-o culoare diferită care să sugereze o reducere.