Primul caz de fraudă asociat viitoarei treceri a Bulgariei la euro arată cât de vulnerabili pot fi cetățenii în fața atacurilor cibernetice care exploatează teme de actualitate. Autoritățile bulgare avertizează că procedura oficială de conversie se va face numai prin instituțiile autorizate, iar cetățenii trebuie să trateze cu suspiciune orice mesaj neoficial care cere transferuri de bani.

Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate (GDBOP) a explicat că victima, o femeie de 40 de ani, a fost contactată printr-o aplicație de mesagerie criptată. Escrocii i-au prezentat un profil fals, asociat cu un număr de telefon dintr-o țară asiatică și cu sigla platformei pe care aceasta o folosea.

Aceștia au amenințat-o că își va pierde fondurile dacă nu le transferă urgent într-un cont de afaceri indicat de ei. Sub presiunea mesajelor și crezând că este vorba despre un pas necesar pentru convertirea banilor în euro, femeia a transferat inițial 5.000 de leva. Ulterior, la cererea escrocilor, a făcut mai multe plăți succesive, suma totală pierdută ajungând la 10.000 de leva.

Potrivit comisarului Vladimir Dimitrov, director al Diviziei de Criminalitate Informatică din cadrul GDBOP, după ce victima a efectuat transferurile, aplicația sa a fost practic „preluată” de către fraudatori.

Banii au fost imediat redirecționați către platforme de criptomonede, alte servicii de plată online și chiar pentru plata unor facturi și servicii. Această diversificare rapidă a traseului fondurilor reduce considerabil șansele de recuperare.

Pentru a preveni apariția altor cazuri similare, GDBOP a emis un avertisment public. Cetățenii au fost sfătuiți să fie extrem de vigilenți și să ignore orice solicitare de transferuri legate de conversia monedei.

Comisarul Dimitrov a subliniat clar că toate schimburile valutare oficiale vor fi realizate exclusiv prin Banca Națională a Bulgariei, băncile comerciale și Poșta Bulgară. Orice instrucțiuni primite prin SMS, aplicații de chat sau e-mailuri trebuie considerate tentative de fraudă.