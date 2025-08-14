Bulgaria a dezvăluit o primă previzualizare a designului monedei sale de 1 euro, care urmează să intre în circulație în perioada următoare. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat joi că noul design păstrează continuitatea cu monedele actuale și include simboluri profund legate de patrimoniul țării, apreciate de populație.

Lagarde a precizat că, deși va mai trebui să așteptăm până când monedele vor fi disponibile în circulație, previzualizarea oferă o imagine clară a feței naționale alese de Banca Națională a Bulgariei.

„Vești interesante pentru Bulgaria și zona euro! Aruncați o primă privire asupra designului monedei de 1 euro a Bulgariei. Deși va trebui să mai așteptăm puțin până când aceste monede vor intra în circulație, această previzualizare ne oferă o imagine a frumoasei fețe naționale alese de Bulgarska narodna banka, banca centrală națională a Bulgariei. Designul păstrează continuitatea cu monedele actuale ale Bulgariei și prezintă simboluri profund înrădăcinate în patrimoniul țării și prețuite de poporul său”, a scris ea, joi, pe contul său de Facebook.

În luna aprilie, consiliul guvernatorilor Băncii Naționale a Bulgariei (BNB) a aprobat conceptele grafice revizuite pentru fața națională bulgară a monedelor euro de toate cupiurile – 1 cent; 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți; 1 euro și 2 euro, singura modificare fiind anul de emisiune „2026”.

Modelele aprobate vor fi utilizate pentru producția de monede euro cu o față națională bulgară. „Monetăria” EAD a redesenat desenele artistice.

Elementele obligatorii incluse în designul feței naționale a monedelor euro bulgărești sunt:

reprezentarea unui cerc format din 12 stele, ca pe steagul Uniunii Europene;

alfabetul chirilic al cuvântului „BULGARIA” ca denumire a țării emitente;

pentru monedele bulgare de 2 euro, o inscripție scrisă alternativ pe revers, cu cuvintele „GOD FORGIVE BULGARIA” (Dumnezeu să ierte Bulgaria.) pe o jumătate și aceeași inscripție scrisă invers pe cealaltă jumătate.

Elementele opționale selectate incluse în designul feței naționale a monedelor euro bulgărești sunt:

scrierea chirilică a cuvântului „euro” pe monedele de 1 și 2 euro, „penny” pe moneda de 1 cent și „cents” pe monedele de 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți;

anul introducerii monedei euro în Bulgaria.

Pentru elementele principale ale desenului feței naționale a monedelor euro bulgărești, este reprodus desenul monedelor bulgare aflate în circulație:

Madarski konnik – pe monedele euro de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți;

Sf. Ivan de Rila – pe monedele de 1 euro;

Paisii Hilendarski – pe monedele de 2 euro.

Simbolurile de pe actualele monede de schimb bulgărești sunt bine stabilite și acceptate de cetățenii Republicii Bulgaria. Această abordare va asigura continuitatea de la monedele euro actuale la noile monede euro în Bulgaria și recunoașterea lor ușoară, confirmând și continuând în același timp identitatea bulgară prin simbolurile familiare de pe monedele bulgare.

Desenele artistice au fost realizate de monetărie.