Bulgaria face încă un pas important spre adoptarea monedei unice europene. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a dezvăluit primele imagini cu designul monedelor euro care vor circula în Bulgaria, odată cu aderarea țării la zona euro.

Setul prezentat include monedele de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți. Modelele propuse Banca Națională a Bulgariei păstrează continuitatea cu actualele monede naționale și aduc în prim-plan simboluri puternic ancorate în patrimoniul și identitatea bulgară.

Aderarea Bulgariei la zona euro este programată pentru viitor, însă prezentarea designului marchează un moment simbolic și așteptat, confirmând angajamentul țării de a se integra pe deplin în familia monetară europeană.

„Vești interesante pentru Bulgaria și zona euro! Încheind această serie interesantă, aruncați o primă privire asupra designului monedelor Bulgariei de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți. Deși va trebui să așteptăm puțin mai mult pentru a vedea aceste monede în circulație, această previzualizare oferă o privire asupra frumoasei fețe naționale alese de Bulgarska narodna banka, banca centrală națională a Bulgariei. Designul menține continuitatea cu monedele actuale ale Bulgariei și prezintă simboluri adânc înrădăcinate în patrimoniul țării și prețuite de poporul său”, a scris ea, sâmbătă, pe contul său de Facebook.

În luna aprilie, consiliul guvernatorilor Băncii Naționale a Bulgariei (BNB) a aprobat conceptele grafice revizuite pentru fața națională bulgară a monedelor euro de toate cupiurile – 1 cent; 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți; 1 euro și 2 euro, singura modificare fiind anul de emisiune „2026”.

Modelele aprobate vor fi utilizate pentru producția de monede euro cu o față națională bulgară. „Monetăria” EAD a redesenat desenele artistice.

Elementele obligatorii incluse în designul feței naționale a monedelor euro bulgărești sunt:

reprezentarea unui cerc format din 12 stele, ca pe steagul Uniunii Europene;

alfabetul chirilic al cuvântului „BULGARIA” ca denumire a țării emitente;

pentru monedele bulgare de 2 euro, o inscripție scrisă alternativ pe revers, cu cuvintele „GOD FORGIVE BULGARIA” (Dumnezeu să ierte Bulgaria.) pe o jumătate și aceeași inscripție scrisă invers pe cealaltă jumătate.

Elementele opționale selectate incluse în designul feței naționale a monedelor euro bulgărești sunt:

scrierea chirilică a cuvântului „euro” pe monedele de 1 și 2 euro, „penny” pe moneda de 1 cent și „cents” pe monedele de 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți;

anul introducerii monedei euro în Bulgaria.

Pentru elementele principale ale desenului feței naționale a monedelor euro bulgărești, este reprodus desenul monedelor bulgare aflate în circulație:

Madarski konnik – pe monedele euro de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți;

Sf. Ivan de Rila – pe monedele de 1 euro;

Paisii Hilendarski – pe monedele de 2 euro.

Simbolurile de pe actualele monede de schimb bulgărești sunt bine stabilite și acceptate de cetățenii Republicii Bulgaria. Această abordare va asigura continuitatea de la monedele euro actuale la noile monede euro în Bulgaria și recunoașterea lor ușoară, confirmând și continuând în același timp identitatea bulgară prin simbolurile familiare de pe monedele bulgare.

Desenele artistice au fost realizate de monetărie.