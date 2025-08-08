Mai mulți turiști români care și-au petrecut vacanța pe o plajă sălbatică din Bulgaria, în zona Șabla, au fost amendați pentru că au parcat rulotele și mașinile într-o zonă protejată, lucru interzis de lege și în Bulgaria. Peste 100 de amenzi au fost date în timpul unei acțiuni la care au participat și polițiști români.

Potrivit autorităților bulgare, 90% dintre cei amendați au fost români, iar amenzile au ajuns la 100, fiecare de aproximativ 2.500 de lei. Aceste controale nu vor fi ocazionale, ci vor continua până la sfârșitul verii, iar de anul viitor se dorește ca ele să fie zilnice, pe toată perioada sezonului estival, din mai până în septembrie.

În Bulgaria, dacă cineva deteriorează dunele de nisip din zona Șabla, poate fi pedepsit chiar cu închisoare de până la 3 ani. Până acum, nimeni nu a ajuns în această situație, dar amenzile au fost mari.

În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să campeze cu rulotele în zona Șabla, atrasă fiind de peisajul natural și plajele sălbatice. Însă mulți nu țin cont de reguli, iar autoritățile i-au sancționat pentru că au parcat în locuri interzise.

De obicei, turiștii se scuză spunând că nu au știut legea sau că nu înțeleg limba bulgară, transmite Digi24. Panourile cu informații despre interdicții sunt des montate sau distruse, ceea ce face și mai greu ca oamenii să fie corect informați.

„Cea mai frecventă scuză pe care o primim este lipsa de informații, necunoașterea legii și, bineînțeles, turiștii străini se justifică prin necunoașterea limbii bulgare. Problema este că panourile informative cu interdicțiile și restricțiile plasate de colegii de la Mediu sunt îndepărtate și astfel se împiedică avertizarea celorlalți”, a declarat șeful Direcției Bazinale Bulgaria, Regiunea Mării Negre.