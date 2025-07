Vacanță de coșmar la 5 stele! Doi români, umiliți în Bulgaria: „Am mâncat pâine veche!”

Doi români, umiliți în Bulgaria! Departe de relaxare și răsfăț, vacanța s-a transformat într-un test al răbdării și al stomacului! Mâncare veche, boluri aproape goale la bufet și condiții de igienă care i-au șocat pe turiști. Într-o postare virală pe „Forum Bulgaria”, unul dintre români povestește indignat experiența trăită în cele patru zile de coșmar.

Meniul s-a repetat aproape identic în fiecare seară, iar singura mâncare caldă disponibilă erau pastele, dar și acestea pregătite în condiții îndoielnice. Din patru zile de vacanță, o singură dată a prins ceva cât de cât proaspăt. Unele feluri de mâncare stăteau acolo neatinse de patru zile.

Deși pachetul achiziționat a fost unul cu pretenții, realitatea i-a făcut pe cei doi turiști să regrete amarnic alegerea făcută.

Când visezi la o vacanță de vis, cu familia, pe litoralul bulgăresc și alegi din timp un pachet all inclusive „premium” într-un hotel de 4 stele din Sunny Beach, te aștepți la confort, servicii bune și zâmbete. Din păcate, pentru un român și familia sa, realitatea a fost un scenariu de groază cu accente de comedie absurdă.

Acesta a povestit în detaliu cum un concediu planificat cu luni înainte s-a transformat într-o experiență umilitoare. Hotelul părea părăsit. Nici camera de hotel nu a fost mai prietenoasă. Mobilier vechi, o canapea care scârțâia. Plaja, deși frumoasă, era invadată de alge, iar piscinele – o glumă periculoasă: tobogane șubrede, gresie alunecoasă și personal nervos care alunga turiștii la ora 6 seara. Ba chiar și copilul familiei a avut de suferit: s-a tăiat într-un bazin.

„Salutare tuturor!!! Pentru că recenziile despre acest hotel din Sunny Beach sunt puține spre deloc vreau să vă împărtășesc din propria experienta astfel încât cine face ca mine, ca mine să pățească. Deci sa începem cu începutul: februarie 2024 cumpăr ”belete” 5 nopți la ”all inclusiv-premium” hotel 4 stele, contra sumei de 630 euro (cu discount de 50 ca sunt client fidel) pentru părinte 1, părinte 2 și doua mici marmote de 5, respectiv 8 ani. Recenziile, atâtea câte erau, arătau undeva nota 8…sau 8.5…nu mai rețin.

Cu cât se apropia timpul de plecare cautam recenzii noi și am început să mă îngrijorez citindu-le. Am întrebat și aici pe grup însă nimeni-nimic. Oricum nu mai putem sa fac nimic, banii erau în casa bulgarilor. Deci ajung luni 19.8.2024 la ora 11 și pregătesc documentele la recepție, plus 20 leva, ca na… să fie bine ca să nu fie rău. Cucoana de la recepție sobră, până a dat de hârtia cu cifra 20 pe ea. A afișat un zâmbet scurt și am crezut că pot să trec la atac: vreau o cameră mai bună și curată, zice: Toate camerele sunt bune si curate, eu insist: dar nu prea aveți recenzii bune…ea: unii turiști sunt răutăcioși si pretențioși, eu: mobilierul este vechi si degradat… Ea: este vechi, dar perfect. Offf… Deci îmi spune: la ora 13 la masa, la ora 14 camera.

Am să vă spun că prima impresie (dacă nu am fi văzut oamenii) a fost ca hotelul este părăsit de pe vremea contelui Dracula. Până la ora 13 am timp să culeg niște informații de la un românaș de-al nostru venit de sâmbăta, avea experienta. Mulțumit si nu prea. In fine, ajungem la masa, ”coada” ca la pâine pe vremea lui Ceaușescu, sala de mese destul de mică, astfel încât trebuia sa ai puțină răbdare să termine careva de mâncat să poți găsi un loc. Te așezi la rând si ușor înaintezi către ceva ce seamănă cu o cantina de asistați social adică sub nivelul „împinge tava”, câteva feluri de mâncare, niște pepene, prune, câteva prăjituri colorate parcă (virgula) cu acuarela, bere, vin alb și roșu la dozator, sucuri la dozator.

Ca să nu vă plictisesc: mâncarea este mediu spre slab repetitivă in proporție de 99%. Sucurile apa chioară colorată. Berea este sub orice nivel sigur mai slabă decât un ”bucegi” la pet de 2.5 (o să beau când ajung acasă ca sa pot compara). Vinul alb o acritură caldă, iar cel roșu doar am gustat ca îmi era frica de leșin. Marea surpriză a fost la ieșirea din sala de mese când un mic „cerber” de 22…25 de ani te oprea ca la controlul vamal si nu te lăsa sa părăsești incinta nici măcar cu o prună!!! Idiotul a avut tupeul să caute și câteva doamne in genți!! De neimaginat.!!!

Camera stil secolul XVI-XVII cu un pat mare matrimonial, destul de confortabil, dar și cu o canapea extensibila care scârțâia și daca se așeza musca pe ea. Știți ce înseamnă sa dormi neîntors? Așa am dormit eu pe ea de frică sa nu dau deșteptarea, nu, nu alor mei, a etajului. Tv prin satelit, dar probabil ca bulgarii au niște sateliți mai speciali că după doua ore de butonat nu am reușit să prind mai mult de 20 de canale, din care TVR internațional, 2 nemțești, 4 fond albastru și restul ”mamalischii”.

Când am îndrăznit sa întreb unde este TV prin satelit am fost întrebat: ai venit să te uiți la TV sau să stai la plaja? Mare dreptate a avut, dar de fapt..,nu. Plaja superba, nisip fin, loc pentru cearșaf destul. Surpriza a fost că în prima zi efectiv înotai printre maldăre de alge circa 20…30 m.

Cu timpul acestea s-au acumulat la țărm astfel că azi îți trebuiau doar 2…3 m si ceva strâmbături din nas să treci de ele. Nu am văzut nicăieri să treacă O SAPTAMANA și să nu se strângă algele. Oricum la fiecare 4…5 m strângeau un camion fără exagerare. Piscina mică pentru copii, piscina mare pentru adulti, de fapt tentative de piscine. Periculoase, alunecoase, un singur tobogan și ăla șubred de ziceam că se răstoarnă din moment în moment. Băiețelul chiar s-a tăiat la un deget de la picior în interiorul bazinului.

Animație 0, cocktailuri de calitate indoielnică cu doar 10…20 ml. alcool. Piscinele se închid la ora 6 când unul cu față de om stresat striga la turiști ca posedat de diavol. In concluzie o vacanță aproape ratată, salvată doar de noi ca nu suntem pretențioși (aș putea spune ca suntem mai de la țară si obișnuiți cu traiul greu) si de ceea ce am citit la alții – ca poate fii mai rau.

Adio Bulgaria (autocorectorul îmi scria altceva) Accept orice fel de caterinca, am poze si pot sa răspund la întrebări. O seara frumoasă tuturor! L.E. Am plătit parcare 25 leva pe zi, 150 total. Cât am stat aici nu am văzut un zâmbet de la angajați, nu au făcut curățenie în camera, nu au schimbat lenjeriile. Despre prosoape nu pot spune nimic pentru că unde mergem le avem pe ale noastre”, a povestit românul, potrivit sursei citate anterior.