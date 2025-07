Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a vorbit despre controversele legate de posibilele schimbări la Legea nr. 4/2008, care se referă la prevenirea și combaterea violenței la competițiile și jocurile sportive.

El a spus că s-au făcut multe exagerări legate de suporteri, ca și cum aceștia ar fi tot timpul beți, înarmați și gata să arunce cu grenade. Ciprian Paraschiv a dat asigurări că nu este deloc așa și că, din punctul lui de vedere, cele mai importante schimbări aduse prin modificarea legii țin de siguranța la meciuri.

Până acum, legea nu prevedea clar cum trebuie evacuați spectatorii spre teren în caz de urgență. Experiența lui de observator UEFA l-a ajutat, pentru că la meciurile internaționale verifica mereu aceste aspecte. De exemplu, porțile de urgență trebuie să fie mereu deschise și păzite de un steward, adică o persoană responsabilă cu siguranța. Acest lucru nu era prevăzut în vechea lege, deși este foarte important pentru protecția oamenilor, în special dacă apare o situație gravă.

Deputatul AUR a vorbit și despre regulile UEFA legate de consumul de alcool pe stadioane. El a spus că problema ține tot de siguranță. În regulamentul UEFA există un singur cuvânt — „open” (deschis) — care face diferența față de Legea 4 din România. Potrivit legii românești, băuturile pot fi servite în pahare din plastic sau hârtie. În schimb, UEFA permite doar recipiente deschise și sigure, care nu pot fi folosite în mod periculos.

A dat exemplul unui pahar cu capac, care poate fi aruncat ca un proiectil. Dacă paharul nu are capac, lichidul se varsă și nu mai prezintă un risc. A spus că uneori lichidul poate ajunge două-trei rânduri mai în față, dar nu mai departe, ceea ce reduce pericolul.

De asemenea, el a propus folosirea turnicheților (dispozitive de control la intrare) pe stadioane, mai ales la meciurile internaționale sau cele cu risc mare. Spre deosebire de Liga 3, la astfel de meciuri este esențial ca stadionul să fie dotat cu turnicheți, pentru a putea controla strict accesul spectatorilor.

„Rămânem la partea de securitate. Paharele, un singur cuvânt – «open» – în regulamentul UEFA face diferenţa cu legea 4 din România. Legea 4 din România spune că băuturile pot fi servite în pahare de plastic sau hârtie. UEFA spune «open safe containers, which cannot be used in a dangerous manner».

Deci, recipiente deschise care nu pot fi folosite în manieră periculosă. Pentru că un pahar cu capac poate fi folosit ca un proiectil. Cu lichid îl arunc până spre teren. Dacă nu are capac, lichidul se pierde oricum.

Spuneam că zboară două, trei rânduri. Şi ăsta e un lucru foarte important pe care îl prevede UEFA. Am venit cu turnicheţi. La meciuri cu grad ridicat de risc sau internaţionale, frate, joci pe un stadion cu turnicheţi, nu poţi risca ca la Liga 3. Trebuie să ai un stadion cu turnicheţi, astfel încât să ai controlul foarte strict al spectatorilor”.