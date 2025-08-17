Imaginile, care au fost postate pe platforma TikTok, au atras atenția publicului, stârnind reacții în rândul comunității locale și online. Verificările efectuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au permis identificarea rapidă a șoferului implicat, un bărbat în vârstă de 25 de ani.

Conform raportului oficial al IPJ Gorj, acesta a manifestat un comportament agresiv prin efectuarea unui derapaj controlat al vehiculului pe bulevardul Constantin Brâncuși, chiar în fața sediului instituției, ceea ce a reprezentat un risc semnificativ atât pentru el, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Autoritățile au decis aplicarea unei sancțiuni financiare consistente, în cuantum de 1012,5 lei, și măsura complementară de reținere a permisului pentru 30 de zile.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti Biroului Rutier, la data de 17 august 2025, aceştia au procedat la identificarea persoanei care a manifestat un comportament agresiv prin realizarea unui derapaj controlat al vehiculului, în persoana unui bărbat, de 25 de ani. Acesta a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 1012,5 lei. De asemenea, ca măsură complementară, permisul de conducere i-a fost reţinut de poliţişti pentru 30 de zile”, a transmis IPJ Gorj, conform Gorj Online.

În ultimele zile, mai mulți șoferi au fost surprinși conducând cu viteze foarte mari. În județul Dolj, polițiștii au depistat un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, care gonea cu 208 km/h pe drumul expres DEx 12, în zona Balș. Pentru această abatere gravă, șoferul a primit o amendă și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile, conform OUG 195/2002.