Ministrul a fost întrebat, în legătură cu PNRR, despre una dintre cele mai dificile provocări pentru actualul Guvern, dar și pentru cele anterioare – elaborarea noii legi a salarizării publice.

Deși termenul inițial pentru finalizarea acesteia fusese 30 iunie 2023, pe vremea Executivului condus de Nicolae Ciucă, iar între timp s-au succedat mai multe cabinete, proiectul nu este încă finalizat. În acest context, oficialului i s-a cerut să explice în ce stadiu se află reforma.

În răspunsul său, Florin Manole a subliniat că România se află în continuare în termen, noul calendar prevăzând ca legea salarizării să fie finalizată până la jumătatea anului viitor. El a arătat că actul normativ va fi adoptat cu siguranță până atunci și că, înainte de redactarea finală, sunt prevăzute consultări inclusiv cu Ministerul de Finanțe.

Totuși, ministrul a explicat că nu este momentul să se deschidă acest subiect imediat, întrucât pe agenda guvernului există mai întâi rectificarea bugetară și problema pensiilor speciale, în funcție de decizia Curții Constituționale.

Manole a adăugat că procesul nu va fi grăbit, deoarece legea are nevoie de consultări reale cu toți partenerii sociali, în special cu organizațiile sindicale, care vor veni cu numeroase puncte de vedere. Din acest motiv, el consideră necesar un consens cât mai larg, astfel încât legea să fie nu doar adoptată, ci și respectată și aplicată indiferent de schimbările politice viitoare. Ministrul a amintit că vechea legislație privind salarizarea a fost adesea ignorată după schimbarea guvernelor și a avertizat că acum se dorește o abordare diferită, care să asigure stabilitate și predictibilitate.

„Primul lucru important este că suntem în termen, în sensul că termenul nou și termenul în vigoare este jumătatea anului viitor. Vom avea o lege, cu siguranță, până atunci. Al doilea lucru important de spus este că vom avea consultări, am și spus în urmă cu ceva timp, că vom avea consultări cu Ministerul de Finanțe. Nu este însă momentul să deschidem chiar acum subiectul acesta, pentru că avem de rezolvat în această săptămână tema rectificării, avem de rezolvat săptămâna următoare tema pensiilor speciale, dacă nu avem o situație pozitivă de la CCR, după care, sigur că da, legea salarizării trebuie să intre în procedură, dar o procedură cât de lungă ne permite timpul, nu o procedură scurtă. În primul rând, pentru că e o lege care va avea nevoie de consultări reale. În procedură vom avea nevoie să ascultăm toți partenerii sociali, mai ales că avem foarte multe organizații sindicale și sunt convins că toată lumea va avea opinii, deci va trebui să fim cât de consensuali se poate, astfel încât să avem o lege care să fie și respectată, și aplicată, indiferent cine vine în următoarea guvernare, când va fi aceasta. Am avut această problemă cu legislația anterioară pe salarizare, că s-au schimbat guverne și componența politică, iar ele n-au mai ținut mereu cont de legea salarizării. De data aceasta trebuie să încercăm să o facem diferit.”

Ministrului i s-a solicitat să precizeze care este situația PNRR la nivelul Ministerului Muncii, cu accent pe primele două trimestre ale anului 2023, perioadă în care era prevăzută și elaborarea legii salarizării. De asemenea, a fost întrebat dacă această lege mai figurează sau nu în cadrul noii cereri de plată.

În răspunsul său, Florin Manole a arătat că adoptarea legii nu va avea loc imediat, întrucât este vorba despre un act cu un impact social major. Chiar și în situația în care Ministerul Muncii ar dispune deja de un proiect preliminar, procedura nu ar putea fi finalizată rapid, fiind necesare transparență, consultări publice, dezbaterea în Parlament și implicarea tuturor categoriilor sociale interesate. Ministrul a subliniat că procesul va presupune numeroase discuții și negocieri cu diferite părți și că legea nu va fi realizată „pe repede-înainte”.