Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) vine în sprijinul copiilor cu dizabilități, punând la dispoziție e-vouchere menite să faciliteze achiziția de tehnologii asistive și echipamente de acces.

Proiectul „Tech-Assist” urmărește să sprijine autonomia copiilor și să le faciliteze integrarea socială, iar această inițiativă reprezintă un pas concret în atingerea acestor obiective.

Începând de miercuri, la ora 10:00, va fi deschisă faza de preînscriere.

Voucherele sunt destinate copiilor care îndeplinesc aceste criterii: locuiesc în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil, sunt reprezentați legal de părinți sau tutori și nu au mai beneficiat, în ultimele 12 luni, de finanțare publică pentru aceeași categorie de tehnologii.

E-voucherul permite achiziționarea unei varietăți de echipamente și tehnologii destinate să sprijine independența copiilor, incluzând scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, programe software speciale, mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care facilitează viața de zi cu zi.

Fiecare e-voucher poate avea o valoare de până la 39.900 lei, TVA inclus, și poate fi utilizat pentru achiziția a maximum trei echipamente principale, alături de până la trei accesorii compatibile, adaptate nevoilor individuale ale copilului.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis pe Facebook că, începând cu 1 octombrie, va demara etapa de preînscriere pentru e-voucherele din cadrul proiectului „TECH-ASSIST”, care oferă peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilități.

El a subliniat că aceasta reprezintă o oportunitate reală de a spori independența copiilor și de a oferi părinților siguranța că nu sunt singuri în această provocare, încurajându-i să se informeze și să aplice pentru a beneficia de sprijinul necesar.