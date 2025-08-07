Una dintre aceste măsuri vizează acordarea de vouchere pentru energie. Primele tranșe de bani vor ajunge la beneficiari la finalul lunii august sau începutul lunii septembrie. Aproximativ două milioane de gospodării vor beneficia de acest ajutor, care se ridică la 50 de lei pe lună. În funcție de consumul individual, această sumă ar putea reprezenta o treime sau chiar jumătate din factura lunară.

Totodată, plafonarea prețurilor la alimentele de bază rămâne în vigoare. Această măsură face parte dintr-un mecanism amplu destinat protejării veniturilor celor mai vulnerabili cetățeni. Statul român își respectă obligațiile salariale și de pensii, iar temerile privind neplata acestora sunt, potrivit autorităților, nejustificate.

În ceea ce privește aplicarea noilor contribuții la sănătate (CASS), pensiile de până la 3.000 de lei nu vor fi impozitate. Aproximativ 2,9 milioane de pensionari intră în această categorie. Pentru pensiile cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei, se va aplica un impozit de 10% doar pe suma care depășește 3.000 de lei. De exemplu, un pensionar cu o pensie de 3.100 de lei va plăti 10 lei, iar pentru o pensie de 4.000 de lei, contribuția va fi de 100 de lei. În cazul unei pensii de 12.000 de lei, suma reținută va fi de 900 de lei, calculată ca 10% din diferența față de pragul de 3.000 de lei.

„S-a luat aceasta decizie dureroasa. Mi se pare normal ca pensionarii afectati sa fie nemultumiti. Am cerut cresterea plafonului de la 3.000 la 4000 lei. Sunt aproape 800.000 care in felul asta nu ar mai fi platit 10%, dar nu am avut succes. Din informatiile mele, nu exista inca un consens pentru cresterea pragului de la 3 la 4.000 lei pentru pensii. Am incercat sa aducem un plus pentru pensionarii afectati. Acel proiect. Primii bani vor ajunge la finalul lui august, inceput de septembrie referitor la voucherele pentru energie. Sunt 2 mil de gospodarii, foarte multi oameni. 50 de lei pe luna pot sa insemne o treime sau jumatate din factura lunara, depinde de situatia individuala. Inca avem in vigoare si e prelungita plafonarea pretului pentru alimentele de baza. Mecanism sa protejam veniturile celor mai nevoiasi dintre cetateni. Întotdeauna statul roman si-a platit obligatiile salariale, pensiile catre oamenii din romania si asa se va intampla intotdeauna. Eu cred ca toate discursurile din spatiul public care induc in populatie o anumita temere ca nu sunt bani de pensii si salarii sunt discursuri ilegitime, nefundamentate si care starnesc panica atunci cand nu ar trebui sa o faca”, a declarat Florin Manole la România TV.

Ministrul a recunoscut că a propus majorarea pragului de scutire de la 3.000 la 4.000 de lei, ceea ce ar fi scutit aproximativ 800.000 de pensionari de plata contribuției. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un consens pentru implementarea acestei modificări.

Între timp, întârzierile în emiterea deciziilor de pensionare și în procesul de recalculare persistă. Florin Manole a explicat că principalele dificultăți provin din lipsa unui soft funcțional, o problemă care a fost moștenită de la fosta conducere a Casei de Pensii.

În prezent, se primește săptămânal o actualizare privind dezvoltarea aplicației informatice. Până când aceasta va deveni operațională, instituția folosește mijloacele existente pentru a face față volumului mare de dosare restante.

„Dacă ai 4.000 de lei pensie, vei plăti 10% pe diferența de la 3.000 la 4.000, adică 10% din 1.000, adică 100 de lei. Dacă ai 12.000 de lei pensie, vei plăti 10% din 9.000 de lei, deci 900 de lei. Da, aici, sigur, sunt mai puțin îngrijorat de pensiile de 12.000 de lei și mi se pare că sunt mult mai importante veniturile celor care au pensie 4.000. Mi-am dorit să facem acest calcul și să subliniem telespectatorii lor că nu se pune 10% pe toată pensia, ci pe diferența care pleacă de la 3.000 încolo”, a mai spus ministrul.

A fost realizată o hartă care ilustrează, pe județe, numărul de dosare restante raportat la numărul total de pensionari. Există zone cu sute de dosare în așteptare, dar și județe unde situația este mai gravă. Ministerul organizează întâlniri periodice pentru a compara performanțele între județele cu rezultate bune și cele cu întârzieri, în scopul de a accelera procesul de soluționare a dosarelor.

„Primesc saptamanal date despre evolutia a constructiei softului care intarzie de atat de mult timp si care e responsabilitatea si vina principala a fostei conduceri a casei de pensii. Am construit harta care sa ne arate evolutia pe judete a nr de dosare si restante raportat la nr de pensionari din judetul respectiv. Exista restante, trebuie sa recunoastem, restantele sunt mari si din punct de vedere al termenului si din punct de vedere al volumului, al numarului de restante per judet. Casa de pensii face tot ce poate cu nijloacele pe care le are pana cand softul va deveni operational ca sa faca lucrurile mai rapide si mai usoare. Sunt judete cu restante de sute de dosare. Exista si judete unde sunt mai multe restante, ele sunt cu rosu pe harta si la inceput saptamana discutie cu toata lumea pentru a incerca sa punem premiantii cu restantierii in termeni de judete si activitate”, a conchis ministrul

În privința recalculării pensiilor, autoritățile dau asigurări că nicio pensie nu va scădea. Totuși, nu toate pensiile vor crește semnificativ. Unele majorări vor fi influențate de documentele suplimentare aduse de pensionari, iar în unele cazuri, acestea pot reflecta contribuții foarte mici raportate la o perioadă lungă de cotizare, ceea ce va duce la creșteri minime sau chiar inexistente.